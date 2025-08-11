Rodolfo Carter será candidato al Senado por La Araucanía: "Vamos a pelear por devolverle la tranquilidad a nuestra zona"

Luego que la semana pasada el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señalara a Puranoticia.cl que Rodolfo Carter quedaba descartado como candidato al Senado por la región de Valparaíso, hoy se conocieron mayores detalles acerca de la decisión adoptada por la colectividad de derecha respecto al futuro del ex Alcalde.

Y es que el candidato presidencial de la tienda, José Antonio Kast, comunicó que el ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) será candidato a la Cámara Alta por la región de La Araucanía, una de las opciones vox populi que se manejó en la interna de la colectividad que busca mantener su escaño en dicha zona.

Tras un encuentro sostenido en Temuco, Kast indicó a través de su cuenta en X que Carter "ha asumido el enorme desafío de postularse como Senador en La Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso".

Por su parte, el ex Alcalde de La Florida sostuvo que "vamos a pelear por recuperar La Araucanía y pelear por devolverle la paz a Chile, no porque nos gusten las armas o porque seamos "fachos", es porque estamos cansados de que nuestros niños y adultos mayores vivan con miedo. Queremos a esta región".

También confidenció que este domingo cuando iba llegando con sus hijos a La Araucanía, "les dije que vamos a venir acá a buscar un nuevo destino, que vamos a pelear por devolverle la tranquilidad a nuestra gente, a nuestra zona. Por eso los cambios estructurales tienen que ver con esto".

