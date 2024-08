Ripamonti lo responde todo: La "gran mentira" del incendio, licitaciones fallidas, el círculo de Brito y el futuro de Viña en sus manos

A poco más de tres años de haber asumido el mando en la Municipalidad de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti Serrano realizó en entrevista con Puranoticia TV una especie de balance de lo que ha sido su gestión, la que ha tenido luces pero también sombras, con legados como la recuperación de las arcas financieras y las inversiones en maetria de educación, pero también con los megaincendios de 2022 y 2024.

Han sido justamente las cosas que ha debido sortear en la ciudad la que incluso la han posicionado con el calificativo de ser la mujer con más poder en la región de Valparaíso, algo que de entrada descartó, asegurando que está "lejos de eso", que es una "mujer normal" y que su trabajo sólo está en la Alcaldía de Viña del Mar.

Es este cariño por su ciudad natal la que la ha llevado a preguntarle a varias personas, en distintos espacios, acerca de la identificación que tienen con la Ciudad Jardín, llegando a la conclusión de que a todos los une "una valoración intensa y el orgullo de ser viñamarinos". Esto de paso, la lleva a afirmar de manera tajante que la suya "es la mejor ciudad de Chile, a pesar de cualquier problema".

Es precisamente la valoración que hace de la comuna que administra desde el Municipio la que la lleva a expresar todo el dolor que vivió durante el megaincendio del 2 y 3 de febrero en vastos sectores de la ciudad (vale recordar que el fuego arrasó con el 27% del territorio), recordando de paso las lágrimas que derramó al vivir una traumática experiencia con una vecina de un sector de la parte alta de Viña del Mar.

"En esos momentos, lo que alguien tiene que hacer frente a emergencias es tomar las emocionalidades y guardárselas en el bolsillo. Sólo se permite llorar una vez. Creo que esto nunca lo he contado, pero en las circunstancias de la evacuación, con el equipo me tocó sacar a un bebé con una mamá en un sector. Había un bebé en una ventana y su mamá no tenía idea de que el fuego venía. Nos metinos a la casa, la metimos en una camioneta a una señora con perros y en ese momento sentí mucha angustia y ese fue el único momento que me di para llorar", confesó.

LAS CRÍTICAS TRAS EL MEGAINCENDIO

Una vez desatada la tragedia, que le cobró la vida a 137 personas, consumió más de 8 mil viviendas, arrasó con 9 mil hectáreas y dejó a más de 20 mil personas damnificadas, muchas de las críticas apuntaron directamente a Macarena Ripamonti; esto, básicamente por informaciones que indicaban que su Municipio cometió tres graves errores en la emergencia: no tener un Plan de Emergencias Municipal, no tener vías de evacuación y que el intento de plan había sido plagiado.

Frente a ello, la Alcaldesa de Viña señaló a Puranoticia TV que "esa fue la gran mentira del incendio (...) Hay informes públicos, de antes del incendio, de octubre de 2023, dictados por el ex director del Senapred, que con ocasión de la solicitud de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara le solicitan saber qué municipios tienen plan, cuáles tienen y de los pocos que lo tienen es Viña del Mar. Eso el propio director lo informó", lamentó, junto a agregar que a partir de allí, "sale una noticia que escala a un nivel descomunal y luego, a pesar de que hay informes públicos previos y posteriores al incendio, sigue debatiéndose de que no existía plan de emergencia".

Acerca del origen de esta información, la autoridad viñamarina indicó que "yo creo, y hoy tengo la convicción, de que esto fue artero y político. Fue una decisión artera y política, que además no tiene fuente, porque fue una persona anónima de un servicio que dijo eso", y luego precisó que "la fuente de eso fueron funcionarios anónimos de Conaf. ¡Qué interesante! Cuando se empieza a desarrollar una investigación, que es pública y donde se supo quiénes eran los que deberían haber respondido, cómo no se advirtió en seis horas que esto podría haber llegado a Viña, cómo se afectó la capacidad de respuesta... menos mal que esto se investigó; si no, todavía la gente creería que no había un plan de emergencias".

En cuanto a las acusaciones de plagio de un informe, explicó que "en el trabajo que realizamos como Seguridad, hay un trabajador que entró por concurso público, que estaba haciendo estas actualizaciones, y su jefe superior, al revisar los documentos, vio que eso estaba copiado e inició un sumario. Pero ese documento jamás fue enviado. Eso significa control interno. Nunca ese documento llegó a otro lado. Pero no importa que eso fuera así. De hecho, en la Comisión Investigadora pedí que citen a Senapred u oficien para que me digan cuál es el documento que envié".

No obstante a todo lo expresado, cerró el punto enfatizando que "todo lo que hemos conversado, que ya se ha comprobado que son cosas falsas, van a seguir repercutiendo porque hay un contexto eleccionario, porque son las balas que tienen para dispararnos cuando no encuentran que hemos hecho las cosas mal".

FALLIDO SHOW DE AÑO NUEVO

Otro de los serios problemas que ha debido enfrentar su administración en el Municipio de la Ciudad Jardín fue lo ocurrido a fines de 2022 con la cancelación del show de fuegos artificiales de año nuevo, hecho que recuerda diciendo que "alguien embaucó a Viña del Mar. Acá hay un contrato de grandes magnitudes con Viña del Mar y Valparaíso. Los proveedores de fuegos artificiales se separaron, cada uno con sus historias, y seguían con contratos. Celebramos con la misma compañía y ellos nos dijeron que no tenían problemas, pero lo que ocultaron y por eso hay querellas".

Consultados los motivos por los que no se cobró la boleta de garantía por ese fallido espectáculo pirotécnico, equivalente a $128 millones, Ripamonti explicó que "la boleta no se cobra por el sencillo hecho de que las personas que tenían que recepcionar esa boleta dijeron 'tráiganmela después' y esa persona está confesa dentro del sumario de la Contraloría. Nunca estuvo la boleta dentro de la Municipalidad y nos mintieron a nosotros. Hay que recordar que esto sucede el 2022, después del incendio de Forestal, donde nuestra preocupación era asistir a las 330 familias que lo perdieron todo. En ese contexto el proveedor nos dijo que estaba todo bien".

"Debería haber un juicio de cuentas de la Contraloría y es del orden de $200 y tantos millones. Lo bueno es que esa persona –y ya tendrá la estrategia jurídica para exculparse– confesó que no pidió la boleta y que pensó que la podrían traer después. Esa persona tiene 40 años en el Municipio", añadió sobre el tema.

CUESTIONADAS LICITACIONES

Fue en abril cuando se comenzó a debatir fuertemente en el Municipio respecto de la licitación para el Festival de Viña del Mar en el periodo 2025-2028, instancia a la que sólo se presentó con una oferta el canal Mega, en unión temporal con la productora Bizarro, empresas que posteriormente se adjudicaron el certamen artístico-musical, aunque no exentos de complejidades, polémicas y críticas, incluidas las de Canal 13. Al respecto, la alcaldesa Ripamonti aseguró a Puranoticia TV que "hubo completa tranquilidad porque esas bases se empezaron a preparar desde que llegamos".

Otra de las complicaciones llegó de la mano con la licitación de la basura que, por cierto, es una de las más caras e importantes de la ciudad, recordando que ésta es separada en dos para su recolección: una, a cargo del Municipio; y otra licitada a la empresa Cosemar. En ese sentido, la Alcaldesa indicó que se trata de cinco contratos, que son los que se llevan la mayor parte del presupuesto anual de $145 mil millones, siendo cuatro los más importantes: recolección, disposición final, barridos y recolección municipal.

Pero, ¿por qué ha costado tanto? A juicio de Ripamonti, "son tratos directos, de los cuales hay una suerte de fantasma, de estigma, sobre lo que es el trato directo. Y claro que sí, si Viña del Mar tenía los peores problemas reputacionales del país. Todos los servicios (en la era de Virginia Reginato) eran a punta de tratos directos, sin causal. Y ese es un problema, eso es corrupción por varias cosas, no sólo en el tema de la basura, sino que también en cámaras y otras. Hay un trato directo y eso no necesariamente es un problema. Si está dentro de las causales, está perfecto. Hay trato directo porque hay un problema de concentración del mercado respecto de la basura".

Junto a afirmar que esto "se va a zanjar", la autoridad comunal aseguró que "todos los municipios del país quedamos con los mismos problemas, porque el 2022 cambió la ley y hoy las bases de licitación deben pasar por un examen ex ante de toma de razón, y como todos los municipios debieron hacerlo, está demorando. Al licitar debes extender los contratos, pasar a Contraloria y puede que igual no haya proveedor".

EL "CÍRCULO BRITO" EN SU MUNICIPIO

Desde iniciada su gestión se ha podido apreciar que algunas de las personas que conforman su "círculo de hierro" en el Municipio fueron ex colaboradores del diputado Jorge Brito, con quien incluso la cientista jurídica trabajó en la Cámara. Ante las críticas que ha levantado sus inclusiones en la casa edilicia, se refirió a ellas con una pregunta:

"¿Por qué esta jovencita no puede pensar por ella sola? ¿O hay un hombre detrás de ella que la maneja porque ella no puede pensar por sí sola? Jorge es un colega, pero él naturalmente ha tenido más preponderancia, y suponen que tiene gente como si fuera patronato: Pero, ¿no podría ser yo la que tal vez lo mande a él? Acá no mandamos", sostuvo la jefa comunal al respecto.

De igual forma, contó que "nos conocimos en un ambiente altamente profesional y vamos a seguir conociendo personas y a todos los destacados luego vamos a tener un equipo de trabajo impresionante. Si alguien que haya trabajado conmigo, y que recluté por ser altamente profesional, llega a brillar el día mañana en el ámbito político, espero que no digan que yo soy su jefa porque eso no corresponde".

SU GRAN LEGADO EN VIÑA

En julio del año pasado, Puranoticia.cl publicaba un artículo que daba cuenta de la inversión del Municipio de Viña en materia de educación, que asciende a $9 mil millones. Y es que junto a asegurar que para el 2025 "vamos a seguir" en esta senda, aunque ahora las escuelas pasarán a manos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Ripamonti señaló que se creará una oficina de arquitectura de educación pública y una unidad de mediación para fiscalizar el proceso de traspaso.

"La educación es lo más importante que hay en nuestro país y en el mundo, no hay nada más importante que la educación. Yo estudié en escuela pública, con mi profesora Cecilia Sánchez Román, aún en la escuela Humberto Vílches. Ella me enseñó a leer y yo soy lo que soy, en parte, gracias a ella. Si pude ser Alcaldesa, quiero que todas las niñas y niños, los más de 14 mil estudiantes, puedan ser alcaldes también", dijo.

Pero además abordó otros proyectos que se ejecutarán, los cuales –promete– le cambiarán el rostro al centro de la Ciudad Jardín. La calle Valparaíso, desde Von Schroeders hasta la calle Cancha, será sometida a obras de mejoramiento, gracias al aporte de más de $10 mil millones de parte del Gobierno Regional de Valparaíso, en un trabajo que se extenderá entre 12 a 18 meses, en dos iniciativas distintas, porque "no vamos a dejar ningún lado desamparado", según prometió.

De esta manera, la Alcaldesa de Viña del Mar dio a conocer en sus palabras cómo será el centro de la Ciudad Jardín: "Esto va a ser espectacular. Vamos a tener el Palacio Vergara, el Teatro Municipal, el Club Viña. Antes de ir al teatro, vas a tomar un café o a cenar en el restaurante del Hotel O'Higgins, después vas a saltar a la sala de Viña, luego vas a ir al Cine Arte, vas a bajar caminando por el parque urbano inundable (en el estero) y puede que subas a calle Quinta, donde no habrá un consistorial del año del ñafle (sic), sino que lo que vamos a levantar es la Biblioteca Regional. Todo esto, concatenado en un circuito cultural".

De la calle Valparaíso dijo que "no queremos 13 farmacias en 800 metros. ¿Qué tal si hacemos una calle Corrientes? (en referencia a una de las principales arterias de Buenos Aires, Argentina) con restaurantes, librerías, y vuelve el sonido de los pajaritos en los olmos, y tenemos música. Yo creo que la unica forma de recuperar el casco histórico, con nueva base económica, es que tenga un propósito".

HOTEL O'HIGGINS Y BORDE COSTERO

Para lograr lo anterior, es fundamental tener operativo el Hotel O'Higgins, del que dijo que "nos juntamos con todos los hoteleros e inversionistas privados hace un año y medio, para ver qué era lo pertinente, encadenado con la base económica y que retribuya al ecosistema económico que existe. El problema es que el hotel no tenia ni siquiera planos, porque desde el '86, cuando se inundó Viña, que no había ni planos. Por lo tanto, a la hora de sentarse con inversionistas para hacer un proyecto sustantivo y calcular bien los costos, tiempos y años, necesitamos una línea base y adjudicamos el proceso de la consultoría para el estudio completo. Eso se entrega y tendremos perfilado y deberíamos partir a fines del 2025".

Respecto al proyecto de un gran hotel que se pretende construir en el borde costero, donde antiguamente funcionaba el Sanatorio Marítimo de Viña, pero que se encuentra detenido hace más de una década, la alcaldesa Ripamonti señaló que "estamos en grandes conversaciones. Nuestra Dirección Jurídica tiene conversaciones porque queremos sí o sí... estamos chatos que haya pasado más de una década. Eso era algo importantísimo, pero en medio de la pandemia, con dos incendios, yo prioricé capacidad de gestiòn en recuperar la calle Arlegui y la calle Valparaíso, pero ahora tengo tiempo liberado para esos proyectos".

Acerca del paño Las Salinas, donde se está a la espera de resolver una traba judicial para ver si se lleva cabo –o no– un proyecto de limpieza del terreno, comentó que lo mejor para Viña del Mar en este lugar es que "sea un área que de verdad no ponga en riesgo a las personas. No puede ser otra área de riesgo como la que tenemos en las dunas. Necesito que ese espacio se ponga a diposición para mejorar el tránsito y las vialidades, y obviamente la movilidad que tiene el norte de Viña del Mar, por la costa hacia el sur, y viceversa. Las personas de Reñaca tienen horas de horas en el taco para ir a Valparaíso y ellos también necesitan mejorar su movilidad. Y por eso creo que no es lo mejor y me preocupa que lleguen cientos o miles de personas, porque la biorremediación sale US$55 millones, entonces ¿cuánto cobrarán por departamento?".

Finalmente reveló que le gustaría que en la ciudad hubieran espacios para contar, por ejemplo, con una pista atlética, con un centro cultural al estilo de Matucana 100 o una gran arena como la que tiene Santiago que permite alojar importantes conciertos.

ELECCIONES DE OCTUBRE

Fue este fin de semana recién pasado cuando el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer las candidaturas que fueron rechazadas, dentro de las cuales se encuentra justamente la de la alcaldesa Ripamonti. Dentro de los motivos esgrimidos estaban, que su declaración jurada no aparece inscrita ante notario o el oficial del Registro Civil de la comuna donde reside; que no está suscrita por el declarante; y que no señala fecha de otorgamiento, todo esto, según lo establece la normativa legal.

Lejos de alarmarse por lo dictaminado por el Servel, la jefa comunal aseguró que "claro que vamos a entrar y no sólo eso: vamos a ganar. Son 1.499 las personas que no se pudieron inscribir y 99 por las mismas causales que yo, incluyendo dos alcaldes. ¿Cuáles otros dos? Nadie lo sabe porque lo que hay que hacer es la noticia de lo que ocurrió en Viña del Mar. Esto es lo mismo que nos ocurrió el 2021, pero ahí no era noticia porque nosotros no existíamos. Y esto es regular, no pasa nada, estaré inscrita".

Por último, Macarena Ripamonti se refirió a la comentada fotografía con la que oficializó su candidatura, al estilo de Evita Perón, tal como tituló Puranoticia.cl en una nota. Ante la consulta de qué era lo que se quería mostrar con este look al estilo de la ex primera dama argentina, señaló que "no tenemos mucho tiempo las alcaldesas para tener las uñas ni el pelo perfecto, y tenía que sacarme una foto, y lo más cómodo era amarrarme el pelo con un poco de agua, como tengo fotos en todos lados. No sé cuál es el estilo de Evita, conozco su historia y lo que fue, pero estamos lejos de ser eso, esto es Viña del Mar y no amerita comparación".

PURANOTICIA