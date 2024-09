Ripamonti golpea la mesa: Acuerda pagar a Besalco deuda heredada de gestión Reginato y salva importante activo inmobiliario para Viña

Pagarán. El municipio de Macarena Ripamonti, apurados y en aprietos por no haber pagado los cerca de $1.500 millones que adeudaba a la empresa Besalco tras perder el juicio por los estacionamientos subterráneos, y luego de que Puranoticia.cl diera a conocer la magnitud del error de seguir dilatando el asunto, detuvieron el remate que amenazaba con hacerles perder un cotizado terreno de más de 10 mil metros cuadrados ubicado en Edmundo Eluchans, Reñaca, frente a las dunas, y llegaron a un acuerdo para pagar a más tardar en diciembre de este año el monto a la empresa durante la tarde de este miércoles.

Esto ocurrió este jueves a las 18.28 horas, a menos de una hora de publicado un detallado reportaje de este medio sobre el problema en el que se sumergía la administración municipal.

Para comprender la dimensión de lo que arriesgaba el municipio de Viña del Mar hay que recordar que en 2015 la empresa Besalco demandó al municipio de la ciudad jardín por supuesto incumplimiento contractual en el proyecto de los estacionamientos subterráneos pidiendo una reparación de 12 mil millones de pesos al menos. El 14 de noviembre de 2018 el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar falló a favor de la firma, sentencia confirmada en 2022, y ordenó al municipio pagar lo que ahora suma 38.227,892 Unidades de Fomento ($1.444.539.842 al día de hoy), pero hasta las 18 horas de este miércoles no había pasado nada y sólo se sabía que habían varias opciones de un acuerdo para pagar en 3 cuotas el próximo año, o en 2 o hasta una este 2024.

Tras ver que no había avances en cuanto al pago de la sentencia por parte del municipio, el 5 de octubre del año pasado la empresa Besalco, firma que tiene varios proyectos inmobiliarios y de estacionamientos en la ciudad, por lo que conoce al dedillo en qué sitios invertir para ampliar su negocio, solicitó al tribunal el embargo de una hasta ahora desconocida propiedad: Lote Equipamiento E19 de la subdivisión del Lote R, de la Población Los Médanos, Sector Reñaca Bajo, paño de más de 10 mil metros cuadrados con forma triangular que tiene a un costado la calle Bosques de Montemar y al frente Edmundo Eluchans, y está rodeado por edificios y centros comerciales, ubicada en uno de los más cotizados sectores de Viña del Mar.

FECHA DE REMATE ERA PARA 1 DE OCTUBRE

Se fijó una primera fecha de remate para el 30 de enero, y en el proceso judicial para quedarse con el terreno de más de 10 mil metros cuadrados ubicado en el sector también conocido como La Foresta de Reñaca, casi al límite con Concón, se designó un tasador, que a mediados de enero de este año -pero cuya publicación en el expediente de la causa en el portal del Poder Judicial data del 17 de abril- emitió su informe indicando que cada metro cuadrado cuesta 8,34 UF, que el avalúo fiscal del paño es de $3.022.312.298 y que el valor comercial es de $3.495.878.853, afirmando que “al ser un lote de equipamiento, tiene restricciones de Constructibilidad, por lo cual no se pueden construir viviendas, solo obras de equipamiento acorde a su caracterización en el plano regulador”.

El municipio no había impugnado la tasación, y el tribunal, tras la insistencia de la empresa, fijó una nueva fecha de remate de la propiedad para el próximo 1 de octubre, es decir en menos de un mes más. Puranoticia.cl consultó a ambas partes por algún documento de acuerdo entre el municipio y la empresa, pero el abogado Juan Carlos Osorio, litigante en la causa, no quiso referirse en absoluto al tema, mientras que la abogada Ayllich no se refirió en concreto, sólo indicando que analizaba la posibilidad de pagar en dos cuotas este año o incluso en una.

Sin embargo, este miércoles a las 18.28 horas y tras el reportaje publicado por Puranoticia.cl se llegó a un acuerdo que fue ingresado a la causa que da cuenta del acuerdo al que arribaron las partes, lo que terminó por frenar el remate del terreno con el que Besalco podría haber tenido enormes réditos económicos en una zona de alta plusvalía y con un crecimiento demográfico en expansión.

“La I. Municipalidad de Viña del Mar, atendido que cuenta con fondos líquidos disponibles para ello, declara que pagará la totalidad de lo adeudado a Besalco Concesiones S.A. en virtud de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio, con sus correspondientes reajustes e intereses, a más tardar dentro del mes de diciembre de 2024. Atendida la declaración que antecede, la I. Municipalidad de Viña del Mar y Besalco Concesiones S.A. solicitan la suspensión del remate decretado en estos autos para el 1° de octubre de 2024”, dice el escrito.

Con esto, parece cerrarse un capítulo que podría haber terminado en desastre para el municipio en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad Jardín. Ahora quedará por ver qué día se hará efectivo el pago, el que según fuentes cercanas no tendría que pasar necesariamente por la visación del Concejo Municipal.

