Municipio de Viña del Mar en jaque: pagar millonaria deuda a Besalco o perder exclusivo terreno inmobiliario en Reñaca

La Municipalidad de Viña del Mar se encuentra en un complicado momento en términos judiciales nuevamente con Besalco, la empresa que por años ha administrado bajo concesión los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sucre y con la que tuvo serios problemas que derivaron en un juicio que data de 2015, ratificado en 2022, y que terminó dando la razón a la inmobiliaria.

Hoy, por errores de la administración Reginato -y en particular de su exdirector de Secpla, Osvaldo Urrutia-, y omisiones de la actual administración Ripamonti -y su departamento de Asesoría Jurídica-, el Municipio podría terminar prácticamente “regalando” un paño que comercialmente podría llegar a costar cerca de $9 mil millones a la firma dedicada al rubro de las construcciones de edificios, por no pagar casi $1.500 mil millones que adeuda de la sentencia.

En 2015 la empresa Besalco demandó al Municipio de la Ciudad Jardín por supuesto incumplimiento contractual en el proyecto de los estacionamientos subterráneos pidiendo una reparación de 12 mil millones de pesos al menos. El 14 de noviembre de 2018 el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar ordenó al Municipio pagar UF 16.953,3, (hoy unos $640 millones) por concepto de daño emergente y por concepto de lucro cesante UF 21.274,596 ($803 millones) más intereses a Besalco, y pese a que se recurrió a la sentencia, esta no fue modificada.

El Municipio, incluso al año siguiente de la sentencia a firme, no dio curso al pago de lo adeudado, por lo que la empresa solicitó mediante su abogado Juan Carlos Osorio que se realice dicho pago, quien presentó un recurso de apremio para apurar el pago durante el año pasado por 38.227,892 Unidades de Fomento ($1.444.539.842 al día de hoy), pero no pasó nada…

EMBARGO JUDICIAL

Uno de los primeros errores del Municipio fue no pagar la sentencia durante el año después de la sentencia definitiva de 2022. Como no pagó, el 5 de octubre la empresa Besalco, firma que tiene varios proyectos inmobiliarios y de estacionamientos en la ciudad, por lo que conoce al dedillo en qué sitios invertir para ampliar su negocio, solicitó al tribunal el embargo de una hasta ahora desconocida propiedad: Lote Equipamiento E19 de la subdivisión del Lote R, de la población Los Médanos, Sector Reñaca Bajo, paño de más de 10 mil metros cuadrados con forma triangular que tiene a un costado la calle Bosques de Montemar y al frente Edmundo Eluchans, y está rodeado por edificios y centros comerciales, ubicada en uno de los más cotizados sectores de Viña del Mar.

La excesiva demora en pagar de parte del municipio en base a la estrategia de los abogados de la municipalidad respecto de estos pagos, pese a que el municipio contaría con recursos en el presupuesto de este año para el ítem de pagos de juicios según dicen los concejales, podría hacer al municipio perder dicho codiciado terreno pues si la propiedad se va a remate, ya no habrá vuelta atrás. La empresa, por su lado, se haría con un suculento botín para construir equipamientos para las residencias que habitan alrededor.

Se fijó una primera fecha de remate para el 30 de enero, y en el proceso judicial para quedarse con el terreno de más de 10 mil metros cuadrados ubicado en el sector también conocido como La Foresta de Reñaca, casi al límite con Concón, se designó un tasador, que a mediados de enero de este año -pero cuya publicación en el expediente de la causa en el portal del Poder Judicial data del 17 de abril- emitió su informe indicando que cada metro cuadrado cuesta 8,34 UF, que el avalúo fiscal del paño es de $3.022.312.298 y que el valor comercial es de $3.495.878.853, afirmando que “al ser un lote de equipamiento, tiene restricciones de Constructibilidad, por lo cual no se pueden construir viviendas, solo obras de equipamiento acorde a su caracterización en el plano regulador” y que “la tasación comercial es bastante cercana a la Tasación Fiscal, dada las restricciones que tiene el sitio por ser de equipamiento ya que se restringe la construcción de viviendas, por ende su valor se reduce considerablemente”.





Dicho terreno se encuentra ubicado en un área V4 en el Plan Regulador Comunal, que según lo que expone el decreto alcaldicio N°10949 “es la más permisiva de las zonas residenciales, ya que además, se agrega equipamiento de diferentes escalas en educación, culto, cultura, comercio y servicios. Lo anterior, tomando las medidas del caso para evitar que el proceso de renovación detectado, deteriore bruscamente las condiciones de habitabilidad alcanzadas en estos barrios tradicionales de la ciudad”.

De acuerdo al corredor de propiedades Juan Carlos Lorca, de Lorca Corredores, “las propiedades triplican su valor comercial de acuerdo al valor fiscal, si una propiedad en términos fiscales cuesta 100, su valor comercial debería ser entre los 250 a 300. Si vale 3 mil millones según el avalúo fiscal, podría estar costando entre los 8.500 millones y 9 mil millones. Si tiene restricciones, es diferente, si el plan regulador prohíbe construir allí un proyecto habitacional, estará castigando enormemente el valor. La única forma de saber bien esto es hacer una tasación comercial que entregue un informe final en el cual diga todos los convenientes e inconvenientes, para dar un valor final”.

NO HUBO IMPUGNACIÓN

Otro de los errores de la administración Ripamonti, cuya área judicial la lleva la abogada Hiam Ayllich, es no haber impugnado dicho informe. Francisca Tapia, abogada de la empresa, solicitó fijar nueva fecha para remate: “Atendido que la tasación realizada por el perito Sr. Francisco Hernández Ortiz, en su informe acompañado a folio 400, no fue impugnada por las partes dentro de plazo, y en virtud de lo establecido en los artículos 487 y 488 del Código de Procedimiento Civil, solicito a S.S., se sirva tener como tasación del inmueble embargado la suma determinada por el perito, ascendente a 95.167 Unidades de Fomento, y en virtud de ello, de curso progresivo a estos autos, fijando nuevo día y hora para el remate ordenado”.

El 18 de junio de este año se entregó también el certificado de hipotecas, gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar de la propiedad, el que estableció que no hay hipotecas ni gravámenes vigentes, que la clase de inscripción es embargo entre el municipio viñamarino y Besalco, y que no tiene ni litigios ni anotaciones de bien familiar vigentes.

La empresa siguió insistiendo al tribunal en fijar una nueva fecha para el remate de la propiedad, y éste terminó fijando el próximo 1 de octubre como la fecha para efectuar la operación online. “Fíjese la subasta, en modalidad remota para el martes 1 de octubre de 2024, a las 09.00 horas”, dice el tribunal.

ABOGADA HABLA DE ACUERDOS QUE NO SE CONOCEN

El problema no queda ahí, pues actualmente -y a menos de un mes de la fecha del remate- no hay claridad de qué va a hacer el municipio y el temor de perder un terreno clave para el desarrollo de la ciudad en uno de los lugares más caros y apetecidos por las inmobiliarias para construir va en aumento. Los concejales están preocupados y sólo saben que habría un acuerdo para pagar en tres cuotas a la empresa, pero el próximo año; sin embargo, no hay ningún documento o información oficial que acredite aquello.

“Se nos ha planteado el que se habría llegado a un acuerdo con Besalco para cancelar en tres cuotas el próximo año, pero primero que todo tenemos que saber en qué condiciones, porque si va a pagarse el próximo año en tres cuotas y eso significa pago de intereses, multas, y se incrementa el monto, creo que no sería necesario dejar ese tiempo y habría que cancelar con el dinero que se ha considerado en el actual presupuesto”, dice el concejal Carlos Williams.

Sandro Puebla, por su parte, se muestra aún más preocupado: “A mí me parece que la municipalidad tiene que hacer todo lo posible por evitar que este terreno sea rematado, ya que es parte del patrimonio municipal que no puede perderse, lamentablemente estas deudas quedaron de la administración anterior, lo importante es que se hagan los esfuerzos por ir pagando lo antes posible evitando que la deuda siga subiendo como espuma”.

Puranoticia.cl consultó a ambas partes por algún documento de acuerdo entre el municipio y la empresa, pero el abogado Juan Carlos Osorio, litigante en la causa, no quiso referirse en absoluto al tema, mientras que la abogado Ayllich no se refirió en concreto, sólo indicando que además analiza la posibilidad de pagar en dos cuotas este año o incluso en una. Al solicitar algún documento de estos acuerdos, hasta el cierre de esta edición Puranoticia.cl no recibió esa información. De cualquier forma esto tiene que pasar por la aprobación del Concejo Municipal, el que ya no verá este tema durante esta semana…

Qué pasará con este terreno de 10 mil metros cuadrados en los próximos días y alcanzará el municipio a solucionar este problema que los tiene más que complicados durante un mes que, además, tiene varios feriados por venir son algunas de las preguntas que quedan en la incógnita. Pero, quizás, la mayor duda es si la administración Ripamonti a través de su Departamento Jurídico ha hecho todo lo necesario para evitar esta tragedia inmobiliaria.

PURANOTICIA