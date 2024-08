Reunión entre Gobernador y Subsecretario por seguridad desata nuevas críticas de Longton a Delegada: "Ha tenido un actuar pasivo"

Una reunión sostenida entre el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desató nuevamente las críticas del diputado Andrés Longton hacia la figura de la delegada presidencial, Sofía González, autoridad a la que catalogó como "ausente" en materia de seguridad pública.

En específico, la cita entre el Gobernador y el Subsecretario fue para gestionar la posibilidad de replicar en la Quinta Región la redistribución de los funcionarios de Carabineros, relevándolos de labores administrativas para aumentar la dotación en prevención del delito, tal como ya se está desarrollando en la región Metropolitana.

"Le he solicitado (a Monsalve) que el reforzamiento del plan «Calles sin violencia» también ocurra en la región de Valparaíso. En términos concretos, que se redistribuyan las fuerzas, que se releve a carabineros de funciones administrativas para que estén en labores preventivas (…) La seguridad es algo que no sólo nos preocupa, sino que nos ocupa todos los días", aseveró la autoridad regional.

De igual forma se ha gestionado el poder replicar el sistema biométrico de la región de Arica y Parinacota, iniciativa de la que el gobernador Mundaca dijo que "estuvimos con el Subsecretario conociendo el proyecto de un sistema automatizado de identificación biométrica que permite identificar a las personas de manera facial, por voz y de manera dactilar, de manera tal de saber y conocer quiénes son los que viven en el territorio, por lo tanto, estamos trabajando intensamente".

Estas acciones desarrolladas por la máxima autoridad en Santiago fueron criticadas por el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, diputado Andrés Longton, quien apuntó a la delegada Sofía González por su "falta de incidencia" en la materia.

"Llama la atención que la Delegada Presidencial, que es precisamente quien dirige las policías en la región, no haya tenido ninguna incidencia ni se haya reunido con el subsecretario Monsalve. Este trabajo se hace en conjunto, sobre todo respecto a quien tiene el liderazgo –o debería tenerlo– porque claramente está ausente", expuso el parlamentario RN por el Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso.

De igual forma, el legislador planteó que Sofía González "solamente aparece para dar cifras optimistas, cuando Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué aparecen dentro de las comunas con más homicidios y homicidios relacionados al crimen organizado en todo Chile, y eso requiere una mirada crítica de lo que está pasando, porque después de la región Metropolitana, la de Valparaíso es donde más homicidios y delitos violentos se cometen, y en ese sentido la Delegada ha tenido un actuar pasivo".

Respecto a lo que se debería hacer, continuó expresando que "requerimos más operativos, más fiscalizaciones y no solamente actitudes reaccionarias y sin planificación, y eso incluye también una coordinación constante con los municipios, pero nada de eso lo vemos; no vemos operativos, no vemos allanamientos que estén liderados por la Delegada Presidencial".

Finalmente el legislador de Renovación Nacional concluyó sus palabras diciendo que "sólo vemos complacencia ante una ciudadanía que vive cada vez más atemorizada ante las cifras que son escandalosas respecto a familias que pierden a un ser querido o, bien, directamente que no pueden transitar por determinados lugares donde antes reinaba la paz y hoy día reina la violencia y la delincuencia".

