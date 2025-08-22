Reportan naufragio de lancha con cuatro ciudadanos paraguayos en Magallanes

Una lancha a motor con cuatro ciudadanos paraguayos a bordo naufragó a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, Región de Magallanes. La Armada activó un operativo de búsqueda y rescate en una zona extrema de la región.

Según consigna Emol, la emergencia fue reportada minutos antes de las 19.00 horas de ayer a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas por el armador de la embarcación, quien informó que la lancha "Ana Belén" se encontraba en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, junto al Océano Pacífico.

De acuerdo con la información proporcionada por el armador, a bordo viajaban cuatro personas de nacionalidad paraguaya.

El gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán Manuel Iturria, informó que "el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa".

"Son 114 servidores navales desplegados en total y mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación", añadió.

PURANOTICIA