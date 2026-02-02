Click acá para ir directamente al contenido
Reo fue asesinado con un arma blanca en la cárcel de Valdivia: es el tercer homicidio en el recinto en lo que va de año

La Fiscalía de Los Ríos informó que el ataque ocurrió durante la mañana y tuvo como víctima a un interno chileno que cumplía condena por homicidio.

Lunes 2 de febrero de 2026 19:10
REACCIÓN JUDICIAL

El Complejo Penitenciario de Valdivia volvió a ser escenario de un crimen: este lunes se registró un nuevo homicidio, el tercero en lo que va de 2026.

La Fiscalía de Los Ríos informó que el ataque ocurrió durante la mañana y tuvo como víctima a un interno chileno que cumplía condena por homicidio. El asesinato se produjo en el módulo 54 y fue perpetrado con un arma blanca.

Gendarmería comunicó el hecho a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, que instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizar las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. El abogado de turno, Joaquín Ramírez, confirmó que este caso corresponde al “tercero registrado en lo que va del año en ese recinto”.

El fiscal de turno ordenó al Servicio Médico Legal la autopsia correspondiente, con el fin de determinar la causa exacta de la muerte y avanzar en la investigación.

