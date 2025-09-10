Reo asesinado en cárcel de Copiapó: Gendarmería abre sumario por riña

Un interno fue asesinado en la cárcel de Copiapó la jornada del lunes, luego de ser apuñalado durante una riña. El incidente ocurrió en uno de los patios de alta peligrosidad del penal. La víctima, que fue trasladada al Hospital Regional con graves heridas de arma blanca, falleció pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

Según consignó El Diario de Atacama, Gendarmería de Chile confirmó el hecho y dio cuenta de lo sucedido al fiscal de turno, además de informar a la familia del reo. La institución ha iniciado un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del ataque y llevó a cabo un registro y allanamiento preventivo en el sector donde se produjo la agresión, en busca del arma y de otros indicios.

Este homicidio se suma a una creciente ola de violencia en el sistema penitenciario de Atacama. Con la muerte del lunes, ya son al menos tres los reos que han fallecido en la cárcel de Copiapó este año.

El Reporte Anual de Homicidios 2024 de la Fiscalía Nacional reveló que la región registró tres asesinatos consumados en recintos carcelarios ese año, lo que representa un alarmante aumento del 237% respecto a 2023. Además, el informe destaca que Atacama es una de las dos únicas regiones del país con homicidios carcelarios ligados a pandillas.

