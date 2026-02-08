Reo asesina a compañero de celda y comete actos de canibalismo en La Serena

Un grave hecho de violencia se registró este domingo en el Complejo Penitenciario de La Serena, donde un interno fue asesinado por su compañero de celda. Según antecedentes preliminares, el agresor habría cometido actos de canibalismo con el cuerpo de la víctima, situación que está siendo investigada por el Ministerio Público.

El hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro realizado en horas de la mañana, cuando funcionarios del penal encontraron al interno fallecido, con lesiones atribuibles a la intervención de terceros. Inmediatamente, se dispuso el traslado del agresor a un establecimiento de máxima seguridad.

Gendarmería confirmó la situación mediante un comunicado oficial, lamentando la muerte del interno y señalando que se inició un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del hecho. La institución informó que se comunicó la situación a los familiares del fallecido.

Este episodio se produce pocos días después de un incidente en el Centro de Detención Preventiva de Vallenar, donde internos retuvieron a dos funcionarios durante un procedimiento de fumigación, lo que fue controlado por personal especializado.

Ambos sucesos vuelven a poner la atención en los niveles de violencia dentro de los recintos penitenciarios del norte del país, así como en las condiciones de seguridad para internos y funcionarios que laboran en estos establecimientos.

PURANOTICIA