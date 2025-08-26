Renuncia seremi de Energía de Aysén luego que se reflotaran mensajes contra Piñera y Carabineros: duró menos de 24 horas en el cargo

Sandra Maldonado presentó su renuncia al cargo de secretaria regional ministerial (Seremi) de Energía de la región de Aysén, luego de que reflotaran una serie de polémicas publicaciones en sus redes sociales, en los que se burlaba y criticaba a Carabineros y al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

La cartera señaló que aceptó la renuncia de Maldonado y que asumirá de manera subrogarte el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Felipe Rojas Pizarro.

La trabajadora social y representante del Partido Socialista fue designada este lunes en el cargo, por lo que estuvo menos de 24 horas al mando de la cartera regional de Energía.

La propia exautoridad había ofrecido disculpas públicas por sus controversiales publicaciones, reconociendo que "las publicaciones recogidas de mis redes sociales privadas no se condicen con los principios de la democracia y su publicación, evidentemente, fueron un error".

Dentro de los “memes” que fueron reflotados hay uno que apunta directamente contra el expresidente Sebastián Piñera. “Cabros, si me piteo a Piñera me llevarían cigarros a la cárcel?, se lee en la imagen.

“Y dos veces por semana”, respondió la ahora exseremi al compartir la publicación en su Facebook personal.

