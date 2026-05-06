Renuncia seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta: Son 20 las autoridades regionales que han dejado sus cargos

El Ministerio de Bienes Nacionales confirmó la salida de la seremi de Antofagasta, Camila Alonso Klaric. Con su renuncia ya son 20 las autoridades regionales que han dejado sus cargos.

Mediante un comunicado oficial, la secretaría de Estado detalló las razones y los plazos de esta dimisión, precisando que "por motivos personales la Seremi de Antofagasta, Camila Alonso Klaric, presentó su renuncia al cargo, la que se hace efectivo a partir del miércoles 6 de mayo de 2026".

Junto con oficializar la noticia, desde la misma cartera expresaron unas palabras de despedida para la autoridad saliente: “El Ministerio de Bienes Nacionales agradece a Camila Alonso por su disposición y contribución a la institución”.

Las reacciones políticas ante esta salida no se hicieron esperar. Utilizando su cuenta de X, el diputado Jaime Araya (IND.-PPD), dirigió un duro emplazamiento al Presidente José Antonio Kast. En su mensaje, el legislador exigió saber cuándo "va a ordenar su gobierno, no puede ser el desorden y la descoordinación que genera el Segundo Piso y los asesores más cercanos, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos. Debieran ser despedidos por irresponsables, soberbios e inútiles, por entrabar la gestión".

Para cerrar su intervención en la red social, el parlamentario enfatizó el impacto negativo que este tipo de rotaciones genera en la administración local, recalcando: “Que se vaya un seremi es volver a empezar en la región ¿Dónde estaba la urgencia?”.

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