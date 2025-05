Renuncia el seremi del Deporte de la región del Biobío tras ser vinculado a uso irregular de licencia médica

Cristian Cartes renunció al cargo de seremi del Deporte de la región del Biobío, luego que se le vinculara -al igual que otros 25 mil funcionarios públicos- a viajes fuera del país estando con licencia médica.

Aún no se conocen los datos de cuándo habría sido el viaje de la -ahora- exautoridad. Sin embargo, lo que sí se sabe es que se realizará el sumario correspondiente.

El ingeniero comercial y militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) había asumido en la Seremi del Deporte durante agosto de 2023.

Por su parte, la seremi de Gobierno en la zona, Jacqueline Cárdenas, confirmó la renuncia y aseguró que “este gobierno no ampara irregularidades, vengan de donde vengan. Frente a la situación del Deporte en el Biobío, se aceptó su renuncia voluntaria y se inició un sumario administrativo”, según consigna radio Biobío.

Agregando que “los antecedentes ya fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE). No vamos a relativizar ni encubrir nada. Si existen más responsabilidades, se investigarán y se espera con la misma firmeza”.

“La probidad no es negociable y quien no está a la altura de los estándares éticos del servicio público, no tiene espacio en este gobierno”, cerró.

(Imagen: Ministerio del Deporte)

PURANOTICIA