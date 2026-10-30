Renuncia el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, tras denuncia por presunta violencia intrafamiliar

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada por el Presidente José Antonio Kast, luego de que su exesposa lo denunciara por presuntos hechos de violencia intrafamiliar.

La decisión se concretó luego de que el Gobierno informara, durante la jornada del jueves, que se encontraba evaluando los antecedentes del caso y que adoptaría una determinación una vez que se conocieran todos los hechos.

A través de un comunicado, el Ejecutivo confirmó la salida de la autoridad regional y señaló que “el Delegado Presidencial Regional de la Región del Biobío, Julio Anativia, presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada por el Presidente de la República”.

"El Gobierno agradece a Julio Anativia su contribución y el compromiso con que sirvió a la región del Biobío y a sus habitantes durante el ejercicio de sus funciones, y le desea éxito en los desafíos que emprenda", añadió.

Asimismo, el Ejecutivo informó quién asumirá las funciones de manera temporal, indicando que "A partir de esta fecha, el Delegado Presidencial Provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado, asumirá en calidad de subrogante como Delegado Presidencial Regional, garantizando la continuidad del trabajo del Gobierno en la región y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus comunidades", agregó.

Finalmente, el comunicado reafirmó el compromiso del Gobierno con la zona y sostuvo que "El Gobierno reitera su compromiso con la región del Biobío, su seguridad y su desarrollo, y continuará trabajando con la misma dedicación junto a sus autoridades, vecinas y vecinos", finalizó el escrito.

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