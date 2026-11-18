El Juzgado de Garantía de Toltén decretó prisión preventiva para Jesús Inostroza, imputado por el homicidio de Mateo Mella, de 15 años, cometido el domingo pasado en la localidad de Queule, Región de La Araucanía.

En la audiencia de formalización, la magistrada Paola Colombre ordenó el ingreso a la cárcel del sujeto por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas sobrevivientes. Además, y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

Según expuso la Fiscalía, en horas de la noche del 15 de noviembre de 2026, L.A.B.S. conducía un vehículo Hyundai Tucson en compañía de cinco adolescentes, a quienes trasladaba a sus respectivos domicilios.

En dicho trayecto, al llegar a la intersección de las calles Covadonga y Arturo Prat de la localidad costera de Queule, comuna de Toltén, de improviso se cruzó un perro que el conductor no logró esquivar.

Tras el atropello, L.A.B.S. detuvo la marcha y se bajó del vehículo para ver el estado del animal. En ese momento, fue abordado por el imputado, quien comenzó a gritar para, luego, disparar injustificadamente hacia el automóvil con un arma de fuego e impactar en el cuello de la víctima, Mateo Mella, que estaba sentado en la parte trasera del móvil.

Dada la gravedad de la lesión, el adolescente fue trasladado al Hospital Base de Valdivia, centro asistencial donde falleció debido a un traumatismo cervical complicado por herida de bala, según el informe del Servicio Médico Legal.

Al resolver la privación de libertad del imputado, la jueza Colombre calificó la “acción de represalia” del imputado como desproporcionada y excesiva, por lo que, teniendo presente el deber de protección y garantías que pesan sobre el Estado respecto de la vida los niños, niñas y adolescentes, decretó la medida cautelar de prisión preventiva de Inostroza y, además, ordenó a Carabineros realizar rondas preventivas en los domicilios de las víctimas.

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