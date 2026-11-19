La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en la ejecución del contrato de diseño y construcción del puente Chacao, en la región de Los Lagos, una de las obras de infraestructura más relevantes del país.

Las observaciones forman parte del Informe Final N° 324 de 2026, tras una auditoría que examinó la gestión de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre enero de 2024 y diciembre de 2025, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al proyecto, cuyo costo supera los $450 mil millones.

La Contraloría detectó que la Dirección de Vialidad no efectuó la retención del 10% exigida sobre determinados pagos asociados a obras adicionales solicitadas por el MOP. Como resultado, el Fisco dejó de mantener como garantía más de $5 mil millones que debían permanecer retenidos mientras se cumplían las condiciones establecidas en los contratos.

Asimismo, la fiscalización constató la ejecución de obras que no se ajustaron al Proyecto Definitivo aprobado, situación que no fue sancionada pese a que las Bases Técnicas contemplan multas de 300 UTM por cada incumplimiento de este tipo.

El informe también detectó errores en el cálculo de un reajuste extraordinario aplicado al contrato. Según la revisión efectuada por el organismo de control, no se utilizaron los índices correspondientes para determinar el monto del reajuste, lo que generó un pago en exceso al contratista por $84.334.699. Al respecto, se realizará un reparo con el objetivo de recuperar los fondos públicos.

OBSERVACIONES PENDIENTES Y ATRASO EN LA EJECUCIÓN

En materia constructiva, la Contraloría verificó que entre mayo de 2025 y febrero de 2026 la Asesoría a la Inspección Fiscal realizó cinco visitas a las instalaciones de la empresa Hyundai Engineering & Steel Industries, en Corea del Sur, donde se fabrica el tablero de acero del puente.

Durante esas inspecciones se identificaron 67 observaciones relacionadas con el proceso de fabricación. De ellas, 26 continuaban pendientes de resolución a junio de 2026 y siete acumulaban más de un año desde su emisión.

Adicionalmente, el organismo constató que al 30 de abril de 2026 el proyecto registraba un avance físico de 64,68%, cifra inferior al 68,94% programado para esa fecha, lo que representa un atraso de 4,26 puntos porcentuales. La situación está asociada principalmente a retrasos en la fabricación del tablero de acero y del cable principal del puente, ambos elementos estructurales producidos en el extranjero para su posterior traslado y montaje en Chile.

Esta corresponde a la novena fiscalización realizada por la Contraloría sobre la ejecución del Puente Chacao desde el inicio del proyecto, reflejando el seguimiento permanente que el organismo ha efectuado a una de las mayores inversiones de infraestructura pública del país.

PURANOTICIA