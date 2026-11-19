La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dictó dos resoluciones respecto de la unidad fiscalizable Ministro Hales, perteneciente a Codelco, en la comuna de Calama, región de Antofagasta.

Los actos administrativos corresponden a una formulación de cargos por incumplimientos asociados al control de emisiones de material particulado y a la aprobación de un Programa de Cumplimiento (PdC) por infiltraciones en el tranque Talabre.

FORMULACIÓN DE CARGOS POR CONTROL DE POLVO

Tras fiscalizaciones en terreno y siete denuncias ciudadanas ingresadas entre 2021 y 2024 en Calama —zona declarada saturada por MP10—, la SMA formuló dos cargos graves contra Codelco:

Chancador primario: Operar sin el sistema de filtro de mangas exigido en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y registrar una eficiencia de abatimiento inferior al 75% comprometido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y comprometido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. Botadero de estériles: No aplicar bischofita en las zonas inactivas durante 2023 y 2024 —medida destinada a reducir en 85% la erosión eólica—, ni contar con registros de ejecución entre 2023 y 2025.

Ambas infracciones fueron clasificadas como graves, arriesgando la revocación de su RCA, clausura o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada cargo.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN TRANQUE TALABRE

Mediante una segunda resolución la SMA aprobó el Programa de Cumplimiento Refundido presentado por Codelco tras los cargos formulados en agosto de 2024 por no ejecutar un plan de contingencias frente a la alteración de aguas subterráneas y depositar relaves bajo el 60% de sólidos exigido.

El plan contempla ocho acciones a ejecutar en 24 meses, avaluadas en $66.915.098.000, entre las que destacan la habilitación de 22 nuevos pozos de extracción para reforzar la barrera hidráulica del tranque Talabre (controlada mediante 17 pozos de seguimiento), la implementación del proyecto de preclasificación de relaves (PRECLA) para alcanzar el 60% de sólidos y pruebas de captura de agua en la cubeta.

Con la aprobación del PdC se suspende el procedimiento sancionatorio; de incumplirse lo comprometido, la SMA podrá reiniciarlo y aplicar hasta el doble de la multa original. Más antecedentes disponibles en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental

Al respecto, el Superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, señaló que: “Calama es una zona declarada saturada por material particulado respirable, por lo que el cumplimiento estricto de las medidas de control de emisiones es fundamental para resguardar la salud de la población. Con estas resoluciones, nuestra División de Sanción y Cumplimiento está gestionando los casos pendientes referidos al proyecto. Se aprueba un programa de cumplimiento asociado al tranque Talabre de Codelco Ministro Hales y, por otro lado, se hace una nueva formulación de cargos asociada a incumplimientos de las medidas de control de emisiones de la misma unidad fiscalizable”.

(Imagen: Superintendencia del Medio Ambiente )

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