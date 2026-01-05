Renovado muelle Prat de Punta Arenas atendió doble escala de cruceros

El renovado Muelle Prat de la ciudad de Punta Arenas atendió una doble escala de cruceros. Se trató de las naves "Seven Seas Splendor", de Regent Seven Seas Cruises, y del "Oosterdam", de Holland America Line.

El primer barco llegó a la ciudad el 2 de enero y permaneció hasta este sábado 3, momento en que coincidió con la nave de Holland America Line en el muelle de la Empresa Portuaria Austral.

La salida del "Regent Sevent Splendor" se dio a eso de las 16 horas de la tarde del sábado, mientras que el "Oosterdam" hizo lo propio a eso de las 22.00 horas.

La recalada del crucero de Holland America Line fue posible gracias a las últimas adecuaciones realizadas al Muelle Arturo Prat que quedó habilitado para atender naves de hasta 300 metros de eslora, siendo esto parte de la etapa II de la modernización portuaria en la zona austral de Chile.

En el mediano plazo, la EPAustral avanzará en la Etapa III del proyecto del Muelle Prat, que permitirá el atraque de naves de hasta 317 metros de eslora por el lado sur y de hasta 250 metros en el frente norte, una etapa que se ejecutará gracias al Convenio de Programación suscrito en 2024 con el Gobierno Regional de Magallanes, el primero de su tipo en Chile.

Las iniciativas se enmarcan en una estrategia integral impulsada por la Empresa Portuaria Austral para fortalecer el sistema portuario regional. A ellas se suman proyectos como el nuevo Terminal de Pasajeros en el Terminal Arturo Prat, el reforzamiento de la losa del Muelle José Santos Mardones, que actualmente ya supera el 60% de avance.

También, la futura incorporación de grúas móviles y la ampliación de este último recinto (extensión del muelle, construcción segundo puente de acceso y habilitación de nuevas hectáreas para acopio), actualmente en gestiones para su financiamiento

