Carabinero baleado en Talcahuano sufrió una fractura en una de sus manos, pero se encuentra en "buen estado de salud"

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, informó que el carabinero baleado en la madrugada de este jueves en Talcahuano -a menos de 24 horas del ataque en Puerto Varas- se recupera satisfactoriamente después de ser operado en el Hospital Las Higueras.

Sobre lo ocurrido, la autoridad señaló que "esta madrugada se produjo un hecho policial que involucró a un cabo de carabineros de la tenencia de San Pedro de la Paz, quien se dirigía a su domicilio en la comuna de Talcahuano durante la madrugada, y escuchó a unos sujetos que amenazaron con dispararle".

Añadió que "como escuchó disparo, él utilizó su arma personal, se produjeron algunos intercambios y él resultó herido en una mano".

Agregó que "producto de estas situaciones, fue trasladado al hospital Higueras de Talcahuano, donde debe ser operado producto que su mano está fracturada, pero en general se encuentra en un buen estado de salud".

Según las primeras versiones, el carabinero fue abordado uno o más sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones en circunstancias aún no aclaradas.

Este hecho se suma al caso del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), baleado en Puerto Varas, quien permanece con muerte cerebral en el Hospital Regional de Puerto Montt.

