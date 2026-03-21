Reiterando el compromiso de "hacer justicia", Presidente Kast participó del funeral de carabinero asesinado en Puerto Varas

En medio de una emotiva ceremonia realizada en Puerto Varas, el Presidente José Antonio Kast participó en el funeral del suboficial mayor Javier Figueroa, cuya muerte tras un ataque armado generó conmoción a nivel nacional.

Durante su intervención, el Mandatario destacó el impacto del hecho, subrayando que “hoy gracias a Javier, se reunió todo el Estado en su nombre”, en referencia a la presencia de autoridades civiles, policiales y militares en la despedida del funcionario.

En esa línea, reafirmó el compromiso del Gobierno con la institución policial, señalando que “nuestro compromiso hoy día es cuidar de la institución de Carabineros”, enfatizando la necesidad de respaldar su labor en materia de seguridad.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio Público, las policías y las Fuerzas Armadas, destacando los avances en la investigación que busca esclarecer el crimen.

El jefe de Estado también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el respeto hacia los funcionarios policiales y a contribuir a que se establezcan responsabilidades en este caso, reiterando que el objetivo es “hacer justicia” para la familia del uniformado.

En la parte final de su discurso, Kast dirigió palabras a los cercanos del funcionario fallecido, destacando que su hijo “tendrá el acompañamiento y protección de toda una nación”, en un mensaje de apoyo en medio del dolor.

La ceremonia se desarrolló en un contexto de duelo nacional, con honores institucionales y la participación de distintas autoridades, en un homenaje al nuevo mártir de Carabineros de Chile.

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