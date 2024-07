Reiteran solicitud de renuncia del Director de Conaf: en comisión investigadora del megaincendio lo acusan de no aclarar denuncias

Luego de concurrir hasta la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio de febrero en la Región de Valparaíso, autoridades solicitaron la renuncia del director ejecutivo de Conaf, Christian Little, tras considerar que no respondió a las preguntas que los parlamentarios le realizaron en la instancia.

Así lo dio a conocer el diputado Hotuiti Teao, quien señaló que "pedí que concurriera una segunda vez el director ejecutivo de Conaf a esta instancia fiscalizadora, a fin de darle la oportunidad de responder ante las denuncias realizadas en sesiones pasadas, pero como no la aprovechó y nos tuvo más de dos horas evadiendo nuestras preguntas, insistimos en su destitución”.

Y es que a juicio de Teao, Little no aclaró las denuncias realizadas en sesiones anteriores en su contra. Entre ellas, el no haber notificado a Senapred que el siniestro estaba pasando de radio forestal a urbano, no haber justificado -en detalle- las millonarias horas extra de sus jefaturas y el vínculo que alguno de sus trabajadores tendrían con partidos políticos afines al actual Gobierno.

El legislador agregó además que “ni el director ejecutivo de la Corporación, ni el ministro de Agricultura informaron sobre las declaraciones del ex director de Senapred, quien señaló que Conaf nunca les notificó a tiempo que el incendio estaba pasando de radio forestal a urbano. No fueron capaces -después de casi tres insistentes consultas- de detallar a qué hora y por qué medio se hizo dicha notificación que la Corporación está obligada por ley a hacer a los servicios vinculados a la emergencia”.

Y continuó diciendo que "tampoco fueron capaces de entregar detalles de las millonarias horas extra, específicamente, del jefe del departamento de protección contra incendios forestales, que entre los meses de enero a abril habría hecho cerca de 9 millones de pesos en hora extra. Es nuestra labor supervigilar el correcto y austero uso de los recursos públicos que podrían -por último- usarse en más y mejor tecnología, porque resultó impresentable que señalaran que no existió método alguno capaz de prever los cambios del viento. Ante la incertidumbre, debieron haberse extremado las medidas y haber evacuado temprana y preventivamente a la población”.

Y, finalmente, el parlamentario señaló que “dado que hubo un cruce de información que no supieron contestar respecto a ciertas militancias de funcionarios de Conaf, hemos solicitado, junto a la diputada Gloria Naveillán, un completo informe que detalle cada contratación realizada desde el inicio de este periodo de Gobierno y los posibles vínculos políticos de cada uno de los trabajadores. Debemos asegurarnos de que esta importante Corporación se mantenga siendo un ente técnico y no se politice”.

“Esta es una instancia de fiscalización seria, por lo que no me parece que autoridades vengan a repetir exposiciones en vez de responder ante las denuncias que todos ya conocemos. Es impresentable y por eso creo que por respeto a las 137 familias que perdieron a sus seres queridos y a los miles de damnificados, el director ejecutivo de Conaf debe dar un paso al costado y dimitir”, concluyó Teao.

En tanto, la diputada Camila Flores comentó que "estuvo el director de Conaf y el particularmente la sesión se basó en la exposición de la institución y las preguntas que hicimos los parlamentarios, en relación a diversas inquietudes que surgen por el actuar en la emergencia, pero también de lo que podrían ser eventuales irregularidades al interior de Conaf. Particularmente, le consulté al director sobre las modificaciones a las bitácoras y si las pueden hacer solo funcionarios que tienen responsabilidad administrativa o la puede hacer cualquier funcionario que trabaje en Conaf. Además, que se precise la cantidad de funcionarios que han sido contratados bajo la administración del Gobierno de Boric, ya que se apunta a la contratación de personas cercanas a partidos del oficialismo, particularmente de la Federación Regionalista Verde”.

