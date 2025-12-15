Registro Civil instaló en el Juzgado de Garantía de Iquique un módulo que permitirá identificar a imputados extranjeros

El Servicio de Registro Civil e Identificación instaló un módulo de atención en el Juzgado de Garantía de Iquique, que permitirá la individualización de los imputados y evitar la duplicidad de identidad de los detenidos extranjeros.

Con el fin de revisar su correcto funcionamiento, la fiscal regional Trinidad Steinert Herrera, el juez presidente del Juzgado de Garantía de Iquique, Diego Reyes; y la directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, Ema Moreno; junto al fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, visitaron el subterráneo de ingreso de los detenidos para control de detención, donde el módulo estará en funcionamiento.

La persecutora agradeció “al Registro Civil por esta posibilidad de hacer una persecución penal más eficiente. Con esta coordinación, junto al Poder Judicial, vamos a lograr tener la identidad de la persona, es decir que tenga un registro en este país en forma eficaz, rápida y eficiente”.

“Esto es un gran avance para la región y reitero mi agradecimiento al Registro Civil, las personas que lo integran y al Ministerio de Justicia, quien coordinó la posibilidad, junto con el Poder Judicial, de que hoy tengamos la presencia de Registro Civil en los tribunales de justicia”, resaltó.

En tanto, el magistrado Reyes señaló que “nosotros como Juzgado de Garantía recibimos desde la Corte de Apelaciones el encargo de otorgar todas las facilidades al Ministerio Público y al Registro Civil para que pudiese prosperar de manera exitosa este nuevo cambio que se está implementando”.

“Esto es que el registro de huellas se haga directamente en el tribunal por funcionarios del Registro Civil, ya no por policías, y eso va a reducir todos estos procesos de asignación de rut, que eran lamentablemente frustrados, porque existía algún problema -por ejemplo- con la imagen de la huella, pero ahora, como nos prometió la directora regional del Servicio del Registro Civil e Identificación, vamos a tener un 100% de éxito en la toma de huellas”, agregó.

Finalmente, la directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Tarapacá manifestó que “estamos muy satisfechos como servicio de poder colaborar en este caso con la Fiscalía y los tribunales para contribuir a que estos procesos sean mucho más fluidos y podamos tener efectivamente una buena participación en este tipo de actividades”.

“La verdad es que ha sido un poquito complejo en un comienzo la instalación, pero ya estamos acá y lo importante es que vamos a estar trabajando diariamente para cumplir los objetivos que se ha trazado la Fiscalía”, precisó.

PURANOTICIA