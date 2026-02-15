Región del Maule: Violento incendio forestal arrasa más de 200 hectáreas en Vichuquén

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decidió mantener la alerta roja para la comuna de Vichuquén, debido al violento incendio forestal que afecta a la zona costera de la provincia de Curicó y que ya arrasó una superficie superior a las 200 hectáreas, según el informe emitido a las 06:45 horas de la madrugada este domingo.

De acuerdo con antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, los efectos más graves del siniestro corresponden a tres viviendas afectadas en el sector Quebrada de Culenmapu, área que debió ser evacuada preventivamente mediante mensajes del sistema de Alerta SAE, con el fin de resguardar la seguridad de los habitantes.

Además, un brigadista de CONAF resultó herido mientras combatía las llamas, siendo trasladado vía aérea hasta Talca para recibir atención médica de urgencia. Hasta el momento no se ha informado la gravedad de sus lesiones.

En el lugar se mantiene un amplio despliegue de recursos de emergencia, con la participación de 10 cuerpos de Bomberos, 6 brigadas y un técnico de CONAF, además de 2 skidder, 2 camiones cisterna y 1 camión aljibe, a los que se suman 7 unidades del Cuerpo de Bomberos de Talca.

En conversación con Radio Bío Bío, el jefe regional de Incendios de CONAF, Marcelo Rodríguez, explicó que el incendio se inició cerca de las 12:00 horas del sábado, y que las principales dificultades han sido la alta carga de combustible vegetal, las plantaciones de pino y el fuerte viento presente en la zona.

Finalmente, Rodríguez llamó a la tranquilidad de la población, solicitando no acercarse a los sectores de Camino Real y Borde Lago, recalcando que todos los recursos disponibles están siendo desplegados y que “pronto esperamos tener todo controlado”, mientras registros audiovisuales difundidos por vecinos evidencian el rápido avance del fuego.

