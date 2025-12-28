Región del Biobío: Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

Un hombre resultó herido y cinco personas fueron detenidas tras una violenta riña entre comerciantes registrada en la comuna de Penco, Región del Biobío, hecho que generó preocupación entre vecinos y transeúntes.

Según información consignada por Radio Bío Bío, el incidente ocurrió en las afueras del supermercado Unimarc de calle Freire, donde se produjo un conflicto territorial por la instalación de una vendedora ambulante, a quien otros comerciantes acusaban de no tener derecho a ocupar ese espacio.

La discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física, donde los involucrados utilizaron fierros y armas cortopunzantes, dejando a una persona lesionada, quien debió recibir atención médica.

El teniente Edison Cifuentes, de la 3ª Comisaría de Penco, confirmó que Carabineros logró incautar un cuchillo y un serrucho, los cuales serán periciados para establecer su participación directa en los hechos.

Por su parte, el alcalde Rodrigo Vera indicó que los comerciantes involucrados contaban con permisos municipales, pero igualmente se cursaron multas administrativas, advirtiendo que los responsables arriesgan la pérdida de sus autorizaciones. Además, anunció que la próxima semana se implementará el programa “Tolerancia Cero” al comercio ilegal, junto a un refuerzo en las fiscalizaciones municipales.

PURANOTICIA