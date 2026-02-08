Región de Tarapacá: Senapred refuerza vigilancia por tormentas eléctricas y riesgo de remociones en masa

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó sobre la vigencia de alertas por tormentas eléctricas en la Región de Tarapacá, especialmente en la Provincia del Tamarugal. El pronóstico incluye tormentas en cordillera desde la tarde de este domingo y posibles eventos en precordillera hasta el proximo viernes.

Paralelamente, SERNAGEOMIN advirtió sobre un riesgo moderado de remociones en masa, como aluviones, flujos de detritos, deslizamientos y caídas de rocas, principalmente en precordillera y cordillera de la zona. Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad de sectores rurales y caminos montañosos.

En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional del Senapred actualizó la Alerta Temprana Preventiva, reforzando la vigilancia y el monitoreo de los riesgos asociados a la amenaza de tormentas eléctricas y remociones en masa.

El reforzamiento implica la activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), con el objetivo de coordinar acciones y responder de manera oportuna frente a posibles emergencias. Las autoridades llaman a la población a seguir las indicaciones oficiales y extremar precauciones durante este periodo.

Finalmente, se recuerda que la alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, instando a mantener el monitoreo constante y a reportar cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de las comunidades afectadas.