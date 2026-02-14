Región de Los Ríos: Cuatro muertos deja colisión frontal y atropello con fuga en Mariquina

Un grave accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes dejó cuatro personas fallecidas y seis lesionadas en la comuna de Mariquina, en la Región de Los Ríos. El hecho incluyó una colisión frontal y un posterior atropello con fuga, aumentando la gravedad del siniestro.

Según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos, el accidente se registró cerca de la 1:30 horas en la ruta T-20, en el sector de Mehuín, donde dos vehículos menores colisionaron de manera frontal, presuntamente luego de que uno de ellos traspasara el eje central de la calzada a exceso de velocidad.

El fiscal Sergio Carmona explicó que el impacto fue de alta energía, lo que provocó que tres ocupantes de uno de los vehículos salieran eyectados, incluyendo el conductor. Dos de ellos quedaron tendidos en la vía y un tercero en una cuneta, mientras que la conductora del segundo automóvil falleció en el lugar.

Posteriormente, y cuando las víctimas ya se encontraban fuera del vehículo, una camioneta atropelló a dos de las personas eyectadas, causándoles la muerte. El conductor de este vehículo no se detuvo y se dio a la fuga, siendo actualmente intensamente buscado por personal policial.

Las víctimas fatales corresponden a una mujer de 30 años y tres hombres de 18, 20 y 21 años, mientras que los seis lesionados fueron trasladados a centros asistenciales, algunos de ellos en estado grave. La Fiscalía y las policías continúan con las diligencias para determinar responsabilidades y dar con el autor del atropello.

