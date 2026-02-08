Región de Antofagasta: Volcán Láscar emite fumarola de 1.100 metros y permanece en alerta verde

Una nueva manifestación de actividad superficial se registró este domingo en el volcán Láscar, en la Región de Antofagasta, luego de que los sistemas de monitoreo detectaran la emisión de gases, vapor, ceniza y material piroclástico desde el cráter activo.

Según el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur y Senapred, la columna de desgasificación alcanzó 1.100 metros de altura, con dispersión hacia el noreste, sin que esto implicara un cambio sostenido en el comportamiento del macizo.

Durante la jornada, se observó un aumento de la sismicidad asociado al fracturamiento de roca, así como señales de movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico (tremor). El desplazamiento máximo registrado fue de 10 cm², indicador de actividad moderada.

Franco Vera, experto de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, explicó que la actividad no generó cambios en el nivel de alerta, que se mantiene en verde, y que el volcán retornó a su nivel de base tras la fumarola. La emisión de cenizas fue ocasional y de baja magnitud.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del Láscar, recordando que el alerta verde no implica un proceso eruptivo inminente, aunque el volcán podría registrar cambios en el futuro bajo determinadas condiciones geológicas.

PURANOTICIA