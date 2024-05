¿Reelección de Mundaca en riesgo? La tensa relación entre socialistas y frenteamplistas en la V Región, y la insistencia de llevar candidato

A cinco meses de las elecciones para elegir al segundo Gobernador Regional de Valparaíso, el actual representante de la zona, Rodrigo Mundaca, aún no tiene claro qué partidos de Gobierno lo apoyan oficialmente; aunque para ser justos, él tampoco ha reconocido públicamente que es el candidato del sector, tema que le ha costado el respaldo de uno de los partidos de izquierda más importantes en la zona: el Partido Socialista (PS). El tema cobra más importancia a medida que se acercan los comicios programados para fines de octubre; esto, ya que la primera autoridad regional deberá considerar un plan B en caso de no conseguir los respaldos necesarios en los partidos oficialistas: juntar más de 7 mil firmas para ser candidato 100% independiente.

Sabido es el quiebre entre esta tienda y el actual Gobernador, con dimes y diretes entre el presidente regional del partido, el diputado Nelson Venegas, y Rodrigo Mundaca, criticándose unos a otros por los apoyos al Gobierno, entre otras cosas. Sin embargo, en las otras tiendas de la ex Nueva Mayoría tampoco hay nada tan claro y, al parecer, en el Frente Amplio tampoco.

Las diferencias no han podido ser resueltas. Lo dicen fuentes de Puranoticia.cl en el Socialismo Democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, pese a la importancia de ir unidos como coalición para asegurar una victoria frente a la derecha que, aunque tampoco tiene un candidato definido, sabe que la única forma de ganar es con esa fórmula, sobre todo teniendo en consideración la mala experiencia de ir divididos en la anterior Elección Municipal en Concón y prácticamente “regalar” la Alcaldía a Freddy Ramírez.

Pero la animadversión del PS no pasa sólo por la figura de Mundaca –a excepción de la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, quien ha expresado públicamente que apoyará la reelección del Gobernador–, sino que se extiende a otros nombres del Frente Amplio, como la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán. El 24 de abril pasado, la presidenta comunal del Partido Socialista y concejala de Quilpué, Paola Olguín, cuestionó la decisión del secretario general de la tienda, Camilo Escalona, de presentar su libro «Allende murió para vivir» en la Ciudad del Sol, y en un comunicado de prensa dijo sentir que la Alcaldesa ha mostrado, desde que asumió el liderazgo del Municipio, “una actitud hostil” hacia el PS.



“Me parece una mala idea (…) En Quilpué tenemos un Alcaldesa que desde el día 1 ha sido antisocialista; además los funcionarios socialistas lo han pasado mal y han sido perseguidos por ser militantes de este partido”, expresó en ese entonces, lo que se suma a la molestia del partido –y de otros– de que la jefa comunal vaya a la reelección sin tener primarias con otros nombres, pues consideran que, además de ser crítica, no ha hecho una buena gestión en el tema del megaincendio.

Por ello, además del interés del exalcalde Mauricio Viñambres de ser candidato a Gobernador y de ganar la pulseada a Mundaca, es que el socialismo ha continuado buscando generar apoyos para la candidatura del ex jefe comunal en distintos partidos que antes le fueron más afines y que hoy están con problemas de liderazgos, pese al primer intento fracasado de lograr apoyos de varias figuras de la DC y el PPD en aquella cena en el Hotel Queen Royal, de Viña del Mar, a mediados de marzo.

El diputado socialista, Tomás de Rementería, afirma que “esto funciona con un sistema de dos vueltas y el PS está en conversaciones con otros partidos de la región para ver la posibilidad de armar una coalición más amplia en torno a Mauricio Viñambres. Sin perjuicio de aquello, no nos cerramos a cualquier fórmula de unidad que se pueda establecer. Dimos la opción de competir en primarias, pero no se quiso hacer, pero todavía estamos a tiempo para alguna otra fórmula en esa dirección”.

Precisó, entonces, que han “hablado con el PPD, la DC, el Frente Regionalista Social, entre otros, y está todo en desarrollo todavía, además todo depende de la negociación nacional”.

De partida, hay que tomar en cuenta que en la región, tanto el PPD como la DC han tenido pérdidas de militantes históricos que les daban peso, en algunos casos más que otros, en ciertas zonas. La muerte del diputado Rodrigo González generó un problema mayor en su partido, con una pérdida importante de un liderazgo fuerte e “inamovible”, que generaba consensos cuando hacía falta, y a esto se suma el fin de la senaturía de Ricardo Lagos Weber en 2026, por los límites que impone la ley de reelección. Si bien, en el PS también perderán a una senadora, Isabel Allende, por el mismo motivo, tienen al menos dos diputados en el Congreso: Tomás de Rementería y Nelson Venegas, que podrían ir a reelección o postular al Senado ese año; mientras que el PPD sólo a una: Carolina Marzán. La DC se quedó sin ningún representante en ambas cámaras y ya hace un tiempo vienen renunciando figuras importantes a nivel nacional y también regional, desde el exsenador y expresidente de la falange, Ignacio Walker; hasta el exdiputado Daniel Verdessi y el exconcejal Marcelo Barraza.

“AÚN NO SE DECIDE NADA”

De todas formas, hay que recordar que la presidenta regional del PPD, Carolina Marzán, ha manifestado su apoyo al gobernador Rodrigo Mundaca, pero también hay que considerar que la falta de nombres potentes para presentar como candidatos a una elección como esa -y otras-, deja al PPD con un dilema de tener que apoyar a quien sea más fuerte a fin de mantenerse en pie. Pero por otro, con la encrucijada de la cosa democrática, de dar la posibilidad a todos los militantes que quieran de participar en las elecciones, como ocurre con Viñambres.

De hecho, consultado al respecto, el consejero regional del PPD, Manuel Murillo, aseguró que “aún no se decide nada” y que “prontamente el PPD someterá a su consejo regional al candidato que finalmente apoyaremos”.

“Siempre las divisiones son complicadas, pero la sensatez debe primar, la tarea del conglomerado es ganar 16 regiones y la región de Valparaíso tiene a un Gobernador con muchas posibilidades frente a los otros candidatos de nuestro sector. Pero sí reconocemos que todos los partidos tienen el derecho a postular a sus candidatos. No es un misterio que un sector del PPD ve al Gobernador como el candidato más seguro y destacando su gran trabajo regional”, afirmó.

Y aunque efectivamente han habido conversaciones entre los partidos y la difícil posición en la que se encuentra la tienda, fuentes de la DC afirman que la tienda está más alineada a la idea de apoyar a Rodrigo Mundaca y así también esperan que ocurra en la centro izquierda en general.

En el Partido Comunista, hasta ahora, está un poco más claro todo respecto del apoyo a Carolina Fernández, pues como es costumbre de la tienda, apoyarán con todo las decisiones de las bases, aunque el nombre a apoyar esté ligado a la Corporación de Educación, Arte y Cultura (CEAC), una de las entidades vinculadas al traspaso de más de $204 millones que autorizó la Seremi de las Culturas de Valparaíso a 14 organizaciones entre marzo de 2022 y junio de 2023. Por esto mismo, de acuerdo a fuentes de la colectividad, hay interés en algunos de buscar acuerdos, pero también está la molestia con Mundaca por cómo se trató a Carolina Lagos, ex jefa de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional y militante PC, quien renunció a los pocos meses por problemas con la administradora regional, Macarena Pereira, y la poca ayuda prestada justamente por el gobernador en la polémica; además de la frágil relación que tiene Mundaca con la delegada presidencial, Sofía González, también comunista, marcada por constantes críticas a su figura durante sus primeros meses en el cargo, y por poca comunicación entre ellos. En este punto hay que considerar que una de las principales cabezas del comité central del partido, Cinthy Miskulini, es la jefa de gabinete de González, por lo que será difícil obtener apoyos si las relaciones no son tan buenas entre ambos.

En todo caso, en el Frente Amplio el asunto no está más claro tampoco. Consultada la presidenta regional de Convergencia Social, la diputada Francisca Bello, no tiene mucha información sobre las conversaciones para lograr apoyos para Mundaca: “No tengo idea”, dijo al ser consultada. “Lo que hicimos como CS fue sacar un apoyo orgánico regional, eso quiere decir que se votó regionalmente”. Ante la pregunta de si han podido hablar con otros partidos, indicó que “sólo Frente Ampio. Mira, no tengo certeza, pero el PPD también apoyaría al Gobernador”.

Queda claro, entonces, que hay tarea para la casa en la trinchera de Mundaca y compañía: o acercan posiciones con los otros partidos del Socialismo Democrático -y estos partidos se abren también al diálogo, especialmente el PS- o podrán poner en riesgo la reelección del Gobernador Regional más votado en la historia de Chile. Mientras tanto, el otro candidato del sector, Mauricio Viñambres, planifica los últimos detalles del lanzamiento oficial de su candidatura a Gobernador para los próximos días.

