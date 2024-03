La "secreta" reunión entre disidentes DC con el Socialismo Democrático para vetar candidatura de Mundaca a la Gobernación de Valparaíso

Lo que debía ser una reunión de camaredería entre viejos aliados políticos de la ex Concertación en la región de Valparaíso, terminó convirtiéndose en una cita en la que se fraguó un intento de veto al gobernador Rodrigo Mundaca como candidato del oficialismo de cara al proceso eleccionario que se vivirá el 27 de octubre.

Fue el jueves 14 de marzo cuando figuras políticas locales de la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical (PR) se reunieron en el Hotel Queen Royal de Viña del Mar para compartir y revivir momentos que los unieron, pero donde además se planteó una solicitud que tenía como objetivo fortalecer la figura de Mauricio Viñambres como carta del bloque.

En la cita estuvieron los DC Álex Avosolomovich, ex presidente regional, el concejal viñamarino René Lues y el ex core Manuel Tobar; los socialistas Nelson Venegas y Mauricio Viñambres, presidente regional y candidato del partido respectivamente; y la ex candidata PPD a la Alcaldía de Viña, Marcela Varas, entre otros reconocidos políticos de la ex Concertación, tal como lo demuestra esta foto a la que accedió Puranoticia.cl.

Cabe recordar que el ex Alcalde de Quilpué es la carta del PS a la Gobernación Regional de Valparaíso, aunque su nombre no concita apoyos transversales dentro del hoy llamado «Socialismo Democrático», recordando que incluso la presidenta regional del PPD, diputada Carolina Marzán, ha manifestado públicamente que apoyará a Mundaca.

VETO A MUNDACA

Fue bajo este contexto que durante la "secreta" reunión de camaredería en la Ciudad Jardín se acordó que, a través de la Democracia Cristiana, se plantearía un voto político en la Junta Regional DC del sábado 16 de marzo para vetar a Rodrigo Mundaca como candidato del sector, considerando que no milita –ni tiene mayor simpatía– en ningún partido del pacto que conformaría el oficialismo y la falange.

"El sábado hubo un intento de vetar al gobernador Rodrigo Mundaca por parte de un voto político, donde querían vetar bajo cualquier circunstancia la posibilidad de que Rodrigo Mundaca fuera candidato del sector o del pacto por omisión", reveló a Puranoticia.cl una fuente conocedora del acontecer local de la falange.

Con este "acuerdo" bajo el brazo, los reconocidos "disidentes" de la DC llegaron a la Junta Regional del partido de este sábado 16, donde entregaron un documento –al cual también accedió este medio– con una serie de puntos políticos, entre los que se encuentra este veto a la candidatura de Rodrigo Mundaca a la Gobernación.

"Promovemos y respaldamos un candidato único a la Gobernación Regional, que surja del pacto electoral entre los partidos del oficialismo y la DC. Proponemos que este acuerdo se origine en nuestra región de Valparaíso, entre los partidos regionales integrantes del pacto, para luego ser refrendado a nivel nacional", comienza el texto del grupo formado por Avsolomovich, Lues, Tobar y el abogado Matías Mundaca.

Por otra parte, afirman en el documento que "constatamos que el gobernador Mundaca no forma parte del pacto, sino del movimiento Modatima que ha sido, en la gestión de su cargo, contrario al Gobierno. En consecuencia, en opinión de la Junta Regional, no es admisible el patrocinio de otros partidos del pacto ni su participación en eventuales primarias si proceden u otra forma de selección de candidatos".

Este planteamiento fue sometido a votación en la Junta Regional de la DC, sin embargo fue rechazado de manera contundente por 23 votos en contra y sólo 3 a favor, por lo que el intento de quitarle respaldo a Rodrigo Mundaca se cayó rápidamente.

ARGUMENTOS DE LOS "DISIDENTES"

A partir de toda esta situación, Puranoticia.cl tomó contacto con Álex Avsolomovich, ex presidente regional de la DC en Valparaíso, quien explicó que "lo que se discutió fue si era conveniente –o no– dejar constancia en el voto de la idea de que solamente se podía apoyar por los partidos del pacto electoral a los miembros de algunos de sus partidos y no a terceros ajenos a la coalición. Algunos dijeron que podríamos poner a Jorge Sharp y Rodrigo Mundaca, pero otros dijeron que no, que no son los únicos".

"Simplemente quisimos fijar una línea política seria respecto a que todos los que convenimos una cierta posición de apoyo al Gobierno debiéramos considerarnos en el pacto electoral y no a aquellos que son 'outsiders'. Eso es todo", agregó.

El ex core Manuel Tobar también fue consultado respecto al tema, indicando al respecto que "el voto político rechazado sostenía que la DC debía apoyar una candidatura que surgiera del pacto electoral entre el oficialismo y la DC. Luego, se planteaba que el actual Gobernador no forma parte de ese pacto. El rechazo del voto en esa parte se justifica, en tanto el partido a nivel nacional ha resuelto postergar las conversaciones sobre las Gobernaciones Regionales, toda vez que son posibles las segundas vueltas, por lo que tienen características diferentes a las alcaldías".

"En cualquier caso, si la Democracia Cristiana regional no postula un candidato a Gobernador y el Socialismo Democrático oficializa a Mauricio Viñambres, no tenemos por dónde perdernos: apoyaremos la alianza con el Socialismo Democrático, que es la línea del partido", añadió el ex consejero regional.

De esta controvertida solicitud también se le preguntó al presidente regional de la DC en Valparaíso, el core Roy Crichton, quien planteó que "las cosas de la Junta Regional son privadas. Efectivamente hubo votos políticos que se votaron, pero en el marco de la privacidad de la Junta Regional de la Democracia Cristiana".

PRIMARIAS EN VIÑA

Pero eso no es todo, pues la solicitud de los "disidentes" de la DC no sólo fue contra el gobernador Rodrigo Mundaca, sino que también incluyó a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti: "Rechazamos la gestión de la Alcaldesa de Viña del Mar, porque ha sobrepasado, sin derecho, al Concejo Municipal y, en especial, ha sido incompetente en el tratamiento del megaincendio en esta comuna", comenzaron.

Luego, el documento sostiene que estas son "razones que abren las opciones para competir por la Alcaldía en Viña del Mar. Teniendo en consideración que la Alcaldesa es integrante del pacto electoral, somos de opinión que René Lues, nuestro candidato inscrito para ser Alcalde de Viña del Mar, compita en primarias, para dirimir en abril quien represente mejor las opciones del pacto electoral".

El concejal Lues expuso que "fue una gran reunión, con mucha participación, entusiasmo y alto sentido de unidad y de propósito, tanto respecto de nuestra directiva regional como de la nacional. Sobre las primarias en Viña del Mar, es un tema que la DC ha presentado en la mesa de negociación por la mala evaluación que se tiene de la gestión de la actual Alcaldesa, sobre todo después del incendio. Y respecto al gobernador Mundaca efectivamente hubo diferencias en el planteamiento de los votos políticos, pero en lo que hubo total acuerdo es que sólo se apoyará a un candidato o candidata que forme parte del pacto electoral nacional. Y eso me parece bien".

VALPARAÍSO, VILLA ALEMANA Y SAN ANTONIO

El texto de Avsolomovich, Lues, Tobar y Mundaca también hace mención a la Alcaldía de Valparaíso, quitándole el piso a la candidatura de Guillermo de la Maza: "La Junta Regional acuerda apoyar la candidatura de Aldo Cornejo a la Alcaldía de esa comuna. Ello, en razón a su valorada trayectoria política de servicio al país, a su bien evaluada gestión alcaldicia y que, atendida su experiencia, puede encabezar eficazmente junto con otros la reconstrucción de Valparaíso".

Finalmente declararon que "el alcalde Sharp no es integrante del pacto electoral que estamos apoyando. En consecuencia, propone que los partidos que conforman el pacto lo declaren públicamente para los efectos de aclarar ante la opinión publica su filiación. Lo mismo vale para las alcaldesas de Villa Alemana y de San Antonio".

Cabe recordar que con el rotundo rechazo por 23 a 3, estas solicitudes no surtieron efecto, quedando sólo en eso, motivo por el cual las negociaciones de los "disidentes" de la Democracia Cristiana tendrán que continuar para, por un lado, realzar la figura de Mauricio Viñambres para la Gobernación Regional; pero por otro, conseguir con otra fórmula el respaldo a la idea de Primarias en Viña del Mar; además de quitarle piso a las posibles reelecciones de alcaldes como Jorge Sharp, Javiera Toledo y Constanza Lizana.

PURANOTICIA