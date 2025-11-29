Recuperan cobre sustraído desde tren en Antofagasta tras operativo de Carabineros

Carabineros del OS9 recuperó más de 110 láminas de cobre avaluadas en sobre $70 millones, robadas desde trenes en movimiento y ocultas en la pampa de Baqueano, tras un operativo de vigilancia e inteligencia que continúa para dar con los responsables.

Un operativo de Carabineros del OS9 de la Prefectura de Antofagasta permitió recuperar más de 110 láminas de cobre, avaluadas en más de 70 millones de pesos, que habían sido sustraídas desde trenes en movimiento y ocultadas en sectores despoblados de la localidad de Baqueano.

El hallazgo fue posible gracias a un trabajo investigativo realizado en terreno, que incluyó el apoyo de la Sección DRON y del equipo GOPE. Ambas unidades instalaron vigilancia encubierta en la pampa hasta dar con el cargamento enterrado cuidadosamente para evitar su detección.

El comandante Néstor Romo, prefecto subrogante de Antofagasta, destacó que la totalidad del material sustraído fue recuperada. “Esta recuperación demuestra el trabajo especializado de Carabineros en coordinación con las autoridades y permite resguardar un cargamento de alto valor que estaba en riesgo de ser comercializado de manera ilegal”, señaló.

Según explicó Romo, las láminas correspondían a distintos ferrocarriles que transportan cobre hacia los puertos de la región y, de no haber sido localizadas, podrían haber sido sacadas del país. La empresa afectada colaboró bloqueando los medios logísticos para facilitar la recuperación y entregar el material al Ministerio Público.

El OS9 determinó que el robo se habría registrado días antes desde trenes en movimiento que circulaban hacia los puertos de Antofagasta. Tras la denuncia, se desplegó un trabajo de inteligencia policial que permitió ubicar el punto de acopio y concretar el operativo.

La investigación sigue en curso para identificar y detener a los autores, siguiendo la misma línea de trabajo que recientemente permitió la captura de seis integrantes de una organización criminal dedicada al robo de cobre en la región.