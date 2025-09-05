Rechazan recurso de protección por descuento de días no trabajados a profesores que adhirieron a paro en Iquique

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de protección presentado por el Colegio Regional de Profesores en contra del Servicio Local de Educación Pública, que descontó los días no trabajados a docentes que se sumaron al paro nacional, en mayo y junio pasado.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario o ilegal del Servicio Local de Educación Pública, al considerar que actuó dentro de sus atribuciones y conforme a la normativa.

La Corte estableció que el Servicio Local de Educación Pública “ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y conforme a la normativa que rige la materia, por cuanto su proceder se fundamenta tanto en los dictámenes e instrucciones emitidos por la Contraloría General de la República como en la norma legal citada en el considerando precedente, la cual regula expresamente la situación de la especie al disponer que los días no trabajados no deben ser remunerados, no vislumbrándose ilegalidad o arbitrariedad alguna en su actuar”.

Asimismo, se advierte “que, a mayor abundamiento, cualquier discusión relativa al fondo del asunto debe ser planteada ante la judicatura que corresponda, puesto que, al tratarse de una materia remuneracional, no existe un derecho indubitado que deba ser tutelado por esta vía, excediendo en consecuencia el conocimiento de esta sede cautelar”.

