Rechazan amparo de estudiante que asesinó a inspectora en Calama: buscaba suspender el procedimiento por “enajenación mental”

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del estudiante de iniciales H.C.M.L., de 18 años, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio calificado y de cuatro homicidios frustrados en Calama.

En fallo dividido, la instancia integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y Jorge Zepedaa, por la ministra María Cristina Gajardo y por la abogada (i) Pía Tavolari, descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que no dio lugar a la acción constitucional que pretendía la suspensión del procedimiento por la eventual inimputabilidad por enajenación mental del imputado.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del viernes 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de la ciudad minera, cuando el estudiante de cuarto medio -quien está en prisión prevetiva- mató en el patio de una puñalada en el tórax a la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años.

Luego atacó a la asistente Haydeé Moya y a otros tres alumnos de 16 años, dejando heridos de gravedad a uno de ellos al igual que a la mujer.

Profesores y otros estudiantes lograron reducir al atacante y lo entregaron a Carabineros.

Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía Regional de Antofagasta instruyó que el caso sea investigado por un equipo especial de la Fiscalía ECOH con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI. También se dispuso un fiscal especial a cargo.

H.C.M.L. llegó al liceo con dos mochilas en las que portaba una bomba simulada, un machete, dos puñales, un bastón retráctil, líquido acelerante, gas pimienta y otros elementos que están siendo periciados. Y su objetico primario era ataccar a alumnos de primero básico.

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