Alerta en la región de O’Higgins: Una serie de sismos se han registrado cerca de la comuna de Navidad

Una seguidilla de sismos se han registrado durante la tarde-noche de este miércoles frente a las costas de la comuna de Navidad, en la región de O’Higgins.

Según los reportes del Centro Sismológico Nacional, entre las 05:16 y las 21:44 horas se contabilizaron al menos 23 movimientos telúricos.

Los de mayores intensidades se percibieron a las 18:36 y 18:45 horas, el primero tuvo una magnitud de 4.4, y se localizó a 27 kilómetros al oeste de Navidad.

El segundo, tuvo una magnitud de 4.0, localizándose a 24 kilómetros al oeste de la comuna de la región de O'Higgins.

Entre los temblores reportados destacan los registrados a las 18:21 (2,9), 18:39 (3,3), 18:52 (3,0), 18:56 (3,8), 19:25 (3,2), 19:27 (2,6), 19:34 (2,8) y 19:39 horas (3,0), además de un último movimiento informado a las 20:14 horas, de magnitud 2,7.

El último sismo reportado por el Centro Sismológico Nacional indica que se produjo a las 21:44 horas, con una magnitud de 3,3, localizándose a 26 kilómetros al oeste de Navidad.

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