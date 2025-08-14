Recapturan en Caldera a sujeto que se encontraba prófugo tras ser liberado por error desde cárcel de La Serena

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un reo que se mantenía prófugo tras ser liberado por error desde la cárcel de La Serena.

A través de redes sociales, la PDI informó que detectives de Atacama “realizaron un operativo policial en la comuna de Caldera, logrando la detención de uno de los internos, de nacionalidad chilena de 38 años de edad, que había sido liberado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena”.

Por causas que se investigan, un reo de la cárcel de Copiapó y otro de La Serena fueron dejados en libertad por error. Se tratan de M.A.F.B., quien había sido sentenciado por diversas causas, y de L.A.S.L., que fue detenido por un delito de tráfico.

Los casos quedaron al descubierto cuando el presidente del Tribunal de Garantía de Copiapó oficiara a Gendarmería y al Ministerio Público informando la situación y pidiendo abrir una investigación para esclarecer el asunto.

"El pasado martes 24 de junio de 2025, la Unidad de Estadísticas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó informó que, por error involuntario, se otorgó la libertad al interno M.A.F.B. cédula de identidad XXXXXX. Dicha persona cumplía una condena de 41 días en causa RIT 1667-2025, a pesar de que este tribunal, con fecha 16 de junio del corriente había emitido una orden de ingreso para su reclusión por quinientos cuarenta y un (541) días", menciona el documento.

Además, se señala que "ante lo acontecido, este tribunal debió de emitir una orden de detención en contra del sentenciado ya individualizado. Conforme lo expuesto, se solicita a usted adoptar las medidas necesarias para comprobar eventuales responsabilidades administrativas y el debido cumplimiento de los deberes funcionarios".

En el caso de Copiapó, el reo fue recapturado luego de 4 días libre, mientras que el recluso de La Serena fue detenido durante esta jornada.

