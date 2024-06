Reabren investigación por incendio industrial del 2022 en correa de Puerto Ventanas

En el Juzgado de Garantía de Quintero tuvo lugar la audiencia de comunicación de no perseverar que el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Pablo Bravo, solicitó luego de decidir no continuar con la persecución penal por considerar que los hechos que se sucedieron en el contexto del incendio industrial de la correa del muelle de Puerto Ventanas, en diciembre de 2022, no revestirían características de delito.

Cabe recordar que aquel incendio afectó a las instalaciones industriales de Puerto Ventanas el 22 de diciembre de 2022, a eso de las 18:00 horas, específicamente en una de las correas transportadoras ubicadas al interior del muelle que mantiene la empresa en la bahía de Ventanas, en Puchuncaví, contaminando la misma, en razón de que la magnitud de la combustión debilitó parte de la estructura del muelle que se desprendió al mar junto con los restos de la correa.

No obstante, los querellantes del proceso: la Federación de Pescadores Bahía Narau, por una parte; y los Sindicatos SIPSA y SIPELANCH, por otra, solicitaron la reapertura de la investigación, a la que el magistrado Patricio Toro accedió, otorgando un nuevo plazo de 60 días para practicar las diligencias que se solicitaron oportunamente en sus querellas y que la fiscalía de Quintero a la fecha no ha practicado.

El abogado de la Federación Bahía Narau y del Sindicato SIPSA, Felipe Olea, señaló que “ha sido una sorpresa ingrata, enterarnos en esta audiencia que la Municipalidad de Puchuncaví comparte la posición de la Fiscalía de Quintero, en cuanto a que el incendio que, a todas luces sucedió por una presumible conducta negligente de la empresa Puerto Ventanas, no reúne las características de delito".

"Cuesta entender esta postura del ente edilicio de una comuna que día a día debe hacer frente a episodios de contaminación y que no se puede dar el lujo de dejar ir impunes a actores que en la comuna tienen un historial de perjuicios a la bahía", agregó.

Así las cosas, en los próximos días, por el impulso de los querellantes, el Ministerio Público de Quintero deberá citar a prestar declaración, entre otros, al gerente de Puerto Ventanas, Jorge Oyarce; y al gerente de operaciones de la misma, Rodrigo Pulgar; los que, a pesar de sucederse este incendio en sus instalaciones hace más de un año, a la fecha no han declarado en la investigación. A su turno, también deberán prestar declaración los representantes legales de los pescadores querellantes: el presidente de la Federación, Hugo Poblete; y el presidente de SIPSA, José Urrutia.

El abogado Felipe Olea señaló tras el término de la audiencia que “mis representados, los pescadores de la bahía, esperan que tras el resultado de estas diligencias se identifique a los responsables del delito de propagación de agentes contaminantes sancionado en el art 291 del Código Penal, pues a nuestro juicio, todo indica que en los hechos habría existido una conducta negligente por parte de los dueños del muelle y en consecuencia, también de la correa que se incendió que no puede quedar impune; más aún, cuando es de público conocimiento que Puerto Ventanas pretende expandir sus instalaciones tal como lo ha solicitado en la discusión del nuevo PREMVAL para la zona”

Por su parte el abogado querellante, Luis Eduardo Cantellano, en representación del Sindicato SIPELANCH, rechazó el actuar de la Fiscalía local de Quintero por cuanto "a la fecha aún existen diligencias pendientes que deben desarrollar. Entenderlo de otra forma sería afectar seriamente el principio de acceso a la justicia. Cabe recordar que el abogado Cantellano dedujo querella en contra del gerente general de la compañía fundado en el deber de cuidado que la plana dirigencial debió adoptar para impedir el incendio de la correa transportadora de Puerto Ventanas SA.

En ese contexto, dijo que “la decisión del Ministerio Público sorprendió desde el momento en que este querellante supo informalmente de su intención de no perseverar, ello por cuanto esa decisión nunca fue notificada a esta parte”. Adicionalmente, desde el punto de vista procesal, señaló: “la existencia de diligencias pendientes, hacen necesaria reaperturar la investigación y que se realicen las diligencias pendientes para determinar las responsabilidades de los máximos dirigentes de la compañía, debido a su actuar omisivo dada su posición de garante de acuerdo a la ley”

En lo que dice relación a la solicitud de expansión de sus instalaciones por parte de Puerto Ventanas SA en el marco de la discusión de la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso -PREMVAL- Quintero – Puchuncaví, que contiene los principales lineamientos para reordenar los usos de suelo permitidos en el sector, cabe hacer presente que su votación ante el Consejo Regional se llevará a cabo este jueves 6 de junio; hasta donde los pescadores de la bahía han acudido para presentar su oposición a tal ampliación, en razón de estos mismos precedentes de contaminación a los que suman derrames de hidrocarburos y el constante sedimento de carboncillo en la bahía.

