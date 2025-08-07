Decretan arresto domiciliario total para estudiante acusado de violar a compañera en liceo de Quilleco

Un estudiante del Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero de la comuna de Quilleco, región del Biobío, fue formalizado por los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una compañera de curso.

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles dictó la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra del adolescente y aseguró que el acusado atacó a la víctima, quien no fue socorrida pese a pedir auxilio.

La víctima reveló lo sucedido a su madre, por lo que se inició la investigación. El subprefecto Patricio García, jefe Brisex Los Ángeles, sostuvo que el personal policial "realizó trabajo de sitios de suceso, empadronamiento de testigos, verificación y levantamiento de cámaras de seguridad, antecedentes que fueron informadas directamente a la Fiscalía".

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles otorgó un plazo de tres meses a la Fiscalía para culminar la investigación.

El establecimiento, a través de un comunicado, sostuvo que "el día 5 de agosto se activaron los protocolos institucionales frente a una situación que involucra a estudiantes de enseñanza media. A raíz de ello, se realizaron acciones inmediatas, incluyendo el contacto con los apoderados, la notificación a las autoridades competentes y el inicio de una investigación interna".

"Como comunidad educativa rechazamos rotundamente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros estudiantes, reafirmamos nuestro compromiso con la sana convivencia, la protección de los derechos y el bienestar de todos y todas", indicaron.

"Confiamos en que el debido proceso permitirá esclarecer los hechos, y reiteramos que se tomarán todas las medidas pertinentes, conforme a la normativa vigente y nuestros protocolos institucionales", cerró.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA