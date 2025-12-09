Reabren Circuito "O" en Torres del Paine con estrictas medidas de seguridad tras tragedia que costó la vida a cinco turistas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó la reapertura del Circuito "O" en el Parque Nacional Torres del Paine, tras finalizar las diligencias en terreno instruidas por la fiscalía debido a la tragedia que costó la vida a cinco turistas.

Como parte de su política de mejora continua, la Conaf informó que ha desplegado un plan operativo integral para garantizar una reapertura segura y fortalecer la labor de los guardaparques en los sectores de alta montaña.

Esta reapertura contempla medidas estrictas para procurar el resguardo tanto a los visitantes como al personal. Se ha implementado un sistema de trazabilidad que incluye un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

Para robustecer la presencia en terreno, Conaf está implementando el siguiente plan:

- Presencia policial adelantada: A diferencia de años anteriores, Carabineros inició su presencia permanente en el sector Dickson desde diciembre, adelantando su llegada habitual de enero. Para el año 2027, Carabineros estará presente desde el mes de octubre.

- Cobertura en zonas críticas: Asegurar la presencia permanente de guardaparques en tramos de alta complejidad y condiciones climáticas extremas, como los sectores Dickson, Perros y Paso, contando con dos guardaparques por cada uno de estos sectores, cerrando brechas operativas en los cambios de turno.

- Gestión con concesionarios: Se han coordinado nuevas medidas de resguardo con la empresa Vértice S.A., incluyendo el aumento de stock de emergencia y otros resguardos que se están definiendo, además de la revisión del contrato de concesión.

Considerando las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre, Conaf ha optimizado su planificación operativa. Adicionalmente, gracias a gestiones con el Servel, se ha facilitado la justificación de inasistencia para aquellos guardaparques que se encuentran en zonas aisladas del Circuito "O", a más de 200 kilómetros de sus locales de votación, protegiendo así sus derechos laborales y ciudadanos.

Finalmente, Conaf reiteró el llamado a los visitantes a informarse, planificar sus recorridos y respetar las normativas vigentes, acciones esenciales para resguardar el patrimonio natural del Parque Nacional Torres del Paine y favorecer una visita segura.

PURANOTICIA