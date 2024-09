Rafael González y su plan para Valparaíso: Prioriza seguridad, espacios públicos y reactivación económica

Rafael González, candidato independiente por el Partido Republicano a la alcaldía de Valparaíso, ha centrado su campaña en un plan integral de recuperación que aborda los tres problemas que, a su juicio, son el núcleo de la crisis que atraviesa la comuna: seguridad, recuperación de espacios públicos y reactivación económica. Con un diagnóstico claro, González plantea que los diversos problemas socioeconómicos de la ciudad se entrelazan y afectan mutuamente, creando un círculo vicioso del cual es urgente salir.

"Valparaíso no está bien", afirma González. “El alto índice de delitos, la suciedad y el estado de abandono de la comuna dificultan la inversión privada y generan el éxodo de emprendimientos. Si no recuperamos la seguridad y la limpieza, no habrá desarrollo económico ni mejor calidad de vida para los porteños”.

Seguridad: un plan integral con carácter

La delincuencia es el tema central en la propuesta de González. No se trata solo de aumentar recursos materiales, sino de un cambio profundo en la forma de abordar el problema. Su plan contempla la instalación de tecnología avanzada, como mejores cámaras de seguridad y pórticos en los accesos a la ciudad, junto con mejorar la iluminación en zonas críticas. Pero González subraya que la clave está en la coordinación efectiva con Carabineros, el Ministerio Público y los Tribunales, así como en la voluntad política de enfrentar la inseguridad de manera decidida.

“No es solo una cuestión de recursos, sino de compromiso y liderazgo. Los porteños merecen una ciudad donde puedan caminar tranquilos, donde sus negocios estén seguros y donde la delincuencia no sea el obstáculo para el progreso”, asegura.

Limpieza y recuperación de espacios públicos: la teoría del vidrio roto en Valparaíso

Para González, la situación de los espacios públicos es un reflejo claro del abandono que vive Valparaíso. Su plan incluye la limpieza de monumentos y edificios patrimoniales, junto con la eliminación de basura acumulada en las calles. Todo esto responde a la urgencia de mejorar la percepción que tienen tanto los habitantes como los visitantes de la ciudad. Al cambiar la imagen de Valparaíso, se busca generar un impacto positivo y atraer nuevamente a inversores y turistas.

"Estamos viviendo la teoría del vidrio roto en nuestra ciudad. Si dejamos que el deterioro continúe, será cada vez más difícil revertirlo. Valparaíso debe ser un lugar del que los porteños se sientan orgullosos", afirma el candidato.

Reactivación económica: devolverle la vida a Valparaíso

Uno de los puntos más preocupantes en el diagnóstico de González es el estancamiento económico de la comuna, marcado por el éxodo de emprendimientos y la falta de inversión. Su plan de reactivación económica tiene como eje principal la atracción de inversión privada, la creación de incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas, y el fomento del comercio formal. González también planea fortalecer la participación de la comuna en los fondos regionales para proyectos ciudadanos, un área que, según él, ha sido descuidada en la actual administración.

"La única forma de crear empleo en Valparaíso es incentivando la inversión privada y apoyando a los emprendedores locales. La informalidad no puede seguir siendo la regla en nuestra economía", enfatiza.

Mensaje a los porteños: Un futuro para Valparaíso

González finaliza su diagnóstico con una invitación a la acción: “Valparaíso cumplirá 500 años el 2036, tenemos que trabajar desde ya para ofrecer una ciudad más segura, limpia y próspera. No podemos esperar resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo. Si queremos mejorar el rostro de Valparaíso, necesitamos honestidad, gestión y un equipo de personas serias y competentes”.

El plan de Rafael González, de esta forma, busca no solo responder a las urgencias actuales de Valparaíso, sino también proyectar una visión a largo plazo que impulse el desarrollo de una de las ciudades más icónicas de Chile.

