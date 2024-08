Radiografía de los 6 candidatos a Alcalde y de los 18 al Consejo Regional que fueron rechazados por el Servel en Valparaíso

Este fin de semana, el Servicio Electoral (Servel) publicó el listado de las candidaturas aceptadas y rechazadas, en el marco de las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores que tendrán lugar el domingo 27 de octubre.

Y grandes fueron las sorpresas que se dieron a conocer, donde una de las decisiones más rimbombantes fue la de rechazar la candidatura de Macarena Ripamonti en su camino a la reelección en la Alcaldía de Viña del Mar por el periodo 2024-2028.

Declaración jurada no aparece suscrita ante notario, aparecer en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; o no haber alcanzado el piso mínimo de firmas para inscribirse, fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el Servel.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl elaboró un listado completo de los 6 candidatos a Alcalde y 18 al Consejo Regional (Core) de Valparaíso que el Servicio Electoral les rechazó sus candidaturas por presentar problemas que aquí detallaremos.

LOS ALCALDES RECHAZADOS

Como ya se indicó, la candidatura rechazada que más eco hizo en el mundo político regional y nacional fue el de la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien incumplió tres aspectos normativos para que el Servicio Electoral validara su candidatura.

En primer lugar, que su declaración jurada no aparece inscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato. A ello sumaron que la declaración jurada no está suscrita por el declarante y que la declaración jurada no señala fecha de otorgamiento, todo esto, según lo establece la normativa legal.

Una situación similar ocurrió en la comuna de Algarrobo, donde Carlos Tapia Avilés no pudo inscribir su candidatura como independiente, ya que su declaración jurada no señala fecha de otorgamiento, tal como ocurrió con la jefa comunal viñamarina.

En la comuna de Concón, el candidato independiente a la Municipalidad que tampoco pudo oficializarse como tal ante el Servicio Electoral fue Ariel Soto Lucero, quien según el organismo no acompañó su declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, constitucionales y no estar afecto a inhabilidades.

Otra de las políticas con cierto renombre en la región que vio cómo su candidatura fue rechazada por la entidad electoral fue la concejala Zuliana Araya Gutiérrez, quien buscaba aparecer como independiente por la Alcaldía de Valparaíso, sin embargo ésta fue rechazada porque no reunió la cantidad mínima de patrocinantes que exige la ley. De esta manera, la primera concejala trans del país, ex militante del PPD y estrecha colaboradora de Jorge Sharp no podrá –por el momento– participar en la elección.

Ricardo Silva Silva, del Partido Demócrata, no podrá competir en el cupo del pacto «Centro Democrático» debido a que el candidato por la Alcaldía de El Quisco no registra afiliación al partido que lo declara dentro de los dos meses anteriores al vencimiento del plazo para declarar candidaturas, motivo por el que también quedará afuera.

El sexto y último nombre de este listado es el del concejal Joel González Vega, quien no podrá competir por la Alcaldía de Limache debido a que el Servel determinó que su declaración jurada no cumple con la individualizacion minima del candidato; además de detectarse la falta de nombre, apellido o número de cédula de identidad.

CORES EN PROBLEMAS

Cinco son los candidatos al Consejo Regional (Core), en representación de las dos circunscripciones de la provincia de Valparaíso, que fueron rechazados por distintos incumplimientos detectados por el Servel al momento de hacer revisión de las mismas.

En ese sentido, uno de los más reconocidos es Guillermo de la Maza Ramírez, ex director regional de Onemi, quien vio cómo el Servel rechazó su candidatura al Core por Valparaíso II debido a que el abanderado de la Democracia Cristiana en el pacto «Por un Chile Mejor» tiene una una inscripcion vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, también conocida como «Ley Papito Corazón».

Quien también se encuentra en problemas es Priscila Fleming Aránguiz, candidata independiente al Core por Valparaíso II, en cupo del pacto «Regiones Verdes Liberales», a la que el Servicio Electoral detectó que su declaracion Jurada no cumple con la individualización mínima; además de faltar el nombre, apellido o cédula de identidad.

En la circunscripción Valparaíso I, la candidata independiente, en cupo del pacto «UDI-Independientes», María Soledad Fernández, vio rechazada su candidatura debido a que el documento acompañado es "insuficiente para acreditar haber cursado enseñanza media o equivalente", según estableció el Servicio Electoral.

Otro de los nombres conocidos que vio rechazada su candidadura al Core, por la circunscripción Valparaíso I, es el del ex diputado DC Daniel Verdessi Belemmi, quien no podrá representar como independiente al subpacto «Demócratas e Independientes» en la elección debido a que, a pesar de haber declarado como independiente, registra afiliación a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para declarar candidaturas, situación que lo inhabilita de inmediato.

En tanto, a Jeimy Segovia Rivas, independiente en cupo del pacto «Izquierda Ecologista Popular», se le rechazó su candidatura al Core por Valparaíso I debido a que su declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde reside. A ello suma que el notario u oficial del Registro Civil ante quien se hace la declaración Jurada no certifica firma ante sí del declarante; y porque la declaración jurada no está suscrita por el declarante.

LOS OTROS RECHAZADOS

Cuatro son los nombres que aspiraban llegar al Core por la provincia de Quillota, pero que vieron truncados sus deseos por el rechazo del Servel. En ese grupo se encuentra Javier Molina Cepeda, de Renovación Nacional, quien aparece en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Por su parte, María Isabel Vio Commentz (Partido Popular) y Érica Cerna Báez (Independiente) fueron rechazadas por no haber acreditado el haber cursado su enseñanza media. Daniela Fernández Molina, en tanto, declaró su candidatura como independiente, pero registra afiliacion a un partido dentro de los 9 meses previos a que venciera el plazo para declarar candidaturas.

En la provincia de Petorca se generó una situación bastante curiosa, pues el candidato independiente Manuel Cifuentes Donoso aparece inscrito por dos pactos distintos: «Centro Democrático» y «Por un Chile Mejor». Por este motivo, el Servel señala que "figura en más de una declaración de candidatura", por lo que fue rechazado. También en dicha zona, María Brisa Delgado Zamora vio rechazada su candidatura independiente, en cupo del pacto «Regiones Verdes Liberales» debido a que se estableció que su declaración jurada no señala fecha de otorgamiento.

En la provincia de Los Andes son otros cuatro los candidatos a core rechazados: dos de ellos son representantes del Partido Popular, Guillermo Gómez Fuentes, quien tiene una inscripcion vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; y Alexis Cuevas Zambrano, declarado como afiliado a un partido politico, pero registra afiliacion a otro dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para declarar candidaturas. José Miguel Aguilera Medina, del Partido Republicano, fue rechazado por el Servel porque su declaracion jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil; y porque el documento acompañado es insuficiente para acreditar haber cursado enseñanza media o su equivalente. En tanto, el frenteamplista Mauricio Parra Figueroa fue rechazado porque su declaracion jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde reside.

Finalmente en la provincia de San Felipe fueron tres los rechazados para competir por el Core de Valparaíso: el republicano Javier Álvarez Cerda, cuya declaracion jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil; y Daniela Aguilera Peirano, quien no registra afiliacion al partido politico que la declara dentro de los dos meses anteriores al vencimiento del plazo para declarar candidaturas. Jaime Bravo Hernández, del Partido Comunista, fue rechazado porque el documento acompañado es insuficiente para acreditar haber cursado enseñanza media o su equivalente.

Cabe hacer presente que el Servicio Electoral informó que las reclamaciones e impugnaciones de estas personas que vieron rechazadas sus candidaturas para las elecciones del domingo 27 de octubre podrán ser presentadas ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso desde el domingo 11 al jueves 15 de agosto.

