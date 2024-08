Radiografía a los independientes en la región de Valparaíso: Este es el ranking de los candidatos con más firmas según población

El plazo para inscribir candidaturas para alcaldes y gobernadores terminó el lunes 29 de julio con negociaciones de último minuto que tensionaron las relaciones entre los distintos partidos. Quienes tuvieron un proceso más largo e intenso, pero probablemente menos caótico el mismo lunes, fueron los candidatos independientes, quienes por meses estuvieron reuniendo apoyos mediante firmas electrónicas o a través de notario para que los ciudadanos de las comunas que buscan representar patrocinaran sus opciones.

Y si bien, está claro quiénes juntaron más firmas en las municipales: Carla Meyer, del movimiento Transformar Chile, candidata a Alcaldesa en Valparaíso, con 1.440 firmas; Iván Poduje, independiente apoyado por Chile Vamos, con 1.385; el exalcalde de Quillota, Luis Mella, con 1.047, y la actual alcaldesa que va a reelección en Villa Alemana, Javiera Toledo, con 1.035 firmas; lo cierto es que al comparar estos patrocinios con el número de habitantes proyectados para este año según el Gobierno, el ranking cambia bastante.

Hay tres formas de inscribir una candidatura a cualquier cargo de elección popular: una es ir como independiente sin patrocinio de ningún partido, modalidad en la que dependiendo del cargo a elegir la cantidad de firmas que se necesitan; otra es ir como independiente pero con el patrocinio de un partido, para lo cual no se necesitan firmas; y la tercera opción es ser militante de un partido.

Para quienes decidieron seguir el primer camino, el Servel explicó las condiciones: “Las declaraciones de candidaturas independientes a alcaldes deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0,5% de los electores que hayan sufragado en la elección popular más reciente en la comuna o agrupación de comunas respectiva, según corresponda. El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante un notario público de la respectiva comuna, por ciudadanos habilitados para votar de la misma”.

RANKING PROPORCIONAL A POBLACIÓN

Considerando que el propio Servel estipula como requisito que las firmas cumplan con un porcentaje mínimo respecto del padrón electoral de la elección anterior, Puranoticia.cl hizo el ejercicio de comparar las firmas con la población de cada comuna de la región de Valparaíso, tomando en cuenta que este año el voto es obligatorio, y los resultados cambiaron bastante. Hay que precisar que de los 235 candidatos, sólo 119 juntaron al menos una firma. Este es el ranking con los candidatos con más firmas por habitante en cada comuna, que da cuenta de cuánto realmente pesa cada político de manera independiente en sus localidades:

1 Fernando Rodríguez Larraín, Santo Domingo

El exalcalde busca volver a la comuna en la que fue jefe comunal por tres periodos consecutivos, y básicamente no pudo ir a la reelección debido a las restricciones de la ley que impide repostularse después de 12 años en el cargo. Pese a ir como independiente, RN había estado interesado en apoyarlo, pero finalmente Chile Vamos decantó por ponerse detrás de la reelección de Dino Lotito. Obtuvo 358 firmas de una población proyectada para este año de 12.609, según la información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, logrando un 2,83% de firmas de la población comunal.

2 Carolina Letelier Riumallo, Zapallar

Luego de empatar con el actual alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, y perder en la apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que determinó que el ganador de las elecciones de 2016 fue Alessandri, Carolina Letelier se dedicó a ser concejala y hoy vuelve a intentar ganar el sillón alcaldicio, esta vez como independiente. Obtuvo 208 firmas de una población proyectada para este año de 8.368, según la información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, logrando un 2,48% de firmas de la población comunal.

3 Margarita Sandoval, Papudo

La actual concejala de Papudo fue electa en 2021 compitiendo en esa oportunidad dentro del pacto del Frente Amplio. En su rol edilicio destaca su categórico rechazo al proyecto denominado «Continuidad operacional» de la planta minera Pullalli en Papudo. Hoy busca ganar el sillón a Claudia Adasme y para ello obtuvo 155 firmas de una población proyectada para este año de 6.438, según la información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, logrando un 2,40% de firmas de la población comunal.

4 Rosa Prieto, Papudo

La ex alcaldesa papudana, quien fue condenada por el caso "Copy-paste" por el delito de fraude de remuneraciones, cuyo monto llega a los $96 millones, renunció a Renovación Nacional en 2023 y busca ganar el cargo de jefa comunal de forma independiente. Alcanzó a juntar 129 firmas de una población proyectada para este año de 6.438, según la información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, logrando un 2% de firmas de la población comunal.

5 Luis Pradenas, Panquehue

De manera independiente esta vez, el ex alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, buscará volver a la Municipalidad en las elecciones de 2024, tras gobernar por 12 años la comuna. En los últimos comicios no pudo participar por el límite a la reelección y aunque intentó hacerlo por Catemu el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) le dijo que no. Esta vez alcanzó a juntar 153 firmas de una población proyectada para este año de 7.841, según la información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, logrando un 1,95% de firmas de la población comunal.

En sexto lugar regional queda Rolando Silva (Quintero), con un 1,36% de firmas por el total de habitantes proyectados para la comuna; luego Marcela Mancilla en Algarrobo, con un 1,29%; después Jorge Jil en Olmué con un 1,25%; en noveno lugar está Verónica Rossat por Hijuelas, con un 1,17%, y en décimo puesto José Jofré por El Quisco, con un 1,13%.

Sobre los candidatos que en la suma neta alcanzaron más firmas, al compararlos con la cantidad de habitantes de las tres comunas por las que compiten, se quedan bien atrás. Así es como la “delfín” de Jorge Sharp en Valparaíso, Carla Meyer, logró 1.440 firmas de una población proyectada de 320.816, lo que equivale a un 0,449%; el arquitecto Iván Poduje alcanzó 1.385 de 371.490 personas proyectadas a este año en Viña del Mar según el Gobierno, lo que equivale a 0,373%; y la actual alcaldesa Javiera Toledo alcanzó 1.035 patrocinios de 147.418 personas en Villa Alemana, lo que significa un 0,702% de ese total. Además, en el lugar número 12 aparece el exalcalde de Quillota, Luis Mella, con 1.047 firmas, alcanzando la primera mayoría comunal y ganándole a Óscar Calderón, quien juntó 680, pero quedando bastante atrás en comparación a otros candidatos de la Región de Valparaíso, de acuerdo a la proporción firmas versus población proyectada a 2024.

Fuente: (Elaboración propia en base a datos del Servel y Biblioteca del Congreso).

PURANOTICIA