Rachas de viento de hasta 90 km/h golpearon a sectores altos del Gran Valparaíso

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, dependiente de la Armada de Chile, dio a conocer un balance de lo que ha sido el intenso sistema frontal que se ha registrado en la región de Valparaíso durante la madrugada de este viernes 2 de agosto.

En la comuna de Valparaíso se han medido 50,3 milímetros de agua caída durante el evento, cifra que en Concón llega a los 57,3 milímetros, mientras que en la comuna de Santo Domingo llega hasta los 58,2 milímetros de precipitaciones.

"Estas precipitaciones se deberían mantener por lo menos durante todo el día", informó el capitán de Corbeta Felipe Riffo, jefe del Centro Meteorológico Marítimo.

Respecto al viento, que durante la madrugada se sintió con bastante fuerza, sobre todo en sectores altos como en el cerro Playa Ancha, en Valparaíso, se midieron rachas que superaron los 90 km/h. En el borde costero, en tanto, llegaron a los 70 km/h.

En cuanto a las marejadas, categorizadas como anormales, se indicó que se mantienen con fuerte rompiente y donde el oleaje ha llegado hasta los 4,5 a 5 metros de altura.

"Esperamos que las marejadas se mantengan por lo menos durante todo el día de hoy en la región de Valparaíso. Como siempre, las recomendaciones son al autocuidado, no ingresar al mar, no hacer actividades en el bode costero de no ser necesario y estar siempre atentos a las recomendaciones que nos da la autoridad marítima", cerró el jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso.

