¿Qué falló en la alerta de evacuación SAE durante los incendios de Viña del Mar y Quilpué?

Los graves incendios del fin de semana pasado en Viña del Mar y Quilpué dejaron varias tareas por delante a las autoridades del Gobierno en torno a las ayudas inmediatas que necesitas las miles de familias damnificadas, las labores de reconstrucción que vendrán en las semanas siguientes, pero también el mejoramiento de los sistemas de alerta de evacuación ante emergencias como éstas.

Común ha sido escuchar en los testimonios de los vecinos de ambas comunas que si bien es cierto sí recibieron un mensaje de alerta de evacuación en los celulares, no había información adicional que les permitiera identificar claramente si su barrio estaba afectado o no, llegaban alertas a personas que estaban en otro sector y, lo más importante, por qué sectores debían evacuar. De lo que hablan es del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares, que permite al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) enviar información a los teléfonos en zonas afectadas.

Pero pese a las mejoras al sistema de alertas después de lo ocurrido con el tsunami de 2010 en Chile, hay quienes creen que no es suficiente, lo que quedó demostrado este fin de semana. De hecho, en el barrio Villa Independencia, de Viña del Mar, varios sobrevivientes del incendio han relatado que quienes fallecieron en las calles pudieron haberse salvado si hubiesen arrancado por otros caminos. "Salimos a la Villa Rukán hacia Achupallas. Si hubiesen dado la alerta como corresponde se habría salvado una cantidad de gente", contaba a TVN una vecina del lugar, quien logró escapar por la parte alta del sector y no hacia abajo, como muchos intentaron.

Investigación externa de la UE al sistema

La ministra Carolina Tohá lo reconoció también esta semana: Según consignó TVN, dijo que el “sistema no fue suficiente”, y el Presidente Gabriel Boric anunció que le solicitaron a la Unión Europea realizar una investigación externa para conocer si el Sistema de Alerta de Emergencias funcionó de manera correcta durante los incendios del fin de semana "porque tenemos que tener todos los antecedentes para entender de manera clara y prístina si el sistema de emergencia está funcionando”, dijo.

“En los recorridos que hemos tenido en los cerros, y lo que hemos conversado con la gente es que la alerta SAE llegaban y, por diferentes motivos; el fuego iba muy rápido, a más de diez kilómetros por hora, eso es más rápido de lo que caminan las personas… pero queremos asegurarnos que los sistemas SAE funcionaron, y si no, saber qué pasó”, añadió.

En un diagnóstico preliminar a la investigación de la UE, algunos concejales y el especialista en emergencias y exdirector de la ONEMI regional, Guillermo de la Maza, analizaron qué falló y qué hace falta.

Para el edil quilpueíno Renzo Aranda "el sistema SAE se propuso después de todo el análisis que dejó el terremoto del 2010 y el tsunami. Es algo complementario, uno más de todos los canales de información que la ciudadanía recibe cuando recibe las catástrofes, pero efectivamente este sistema, para incendios forestales, no está bien adaptado, porque uno sabe lo que tiene que hacer cuando viene un maremoto, que es subir a cotas más altas, pero no en incendios".

"Es poco precisa"

Explica que "los vecinos saben lo que tienen que hacer cuando vienen aluviones, que es arrancar por las orillas de los esteros, las laderas de los costados, pero cuando llega la alerta SAE en medio de los incendios y con la confusión de no saber por dónde viene el incendio, la cantidad de humo, etcétera, no es suficiente. La alerta SAE es poco precisa, dice 'evacúe su población', pero no dice en qué sentido ni hacia dónde y ahí tenemos una gran debilidad. Tenemos harto trabajo por delante y espero que cuando tengamos las ayudas concretas del Estado revisemos protocolos, planes, hacer un análisis profundo de la situación que afectó a Quilpué, Pompeya Sur, Canal Chacao, Población Argentina y un tramo de Colinas de Oro, y reevaluar todos estos sistemas. No podemos permitirnos no sentarnos a evaluar esto y ver en qué falla el municipio también y ser autocríticos en la gestión".

El concejal viñamarino Pablo González, presidente de la comisión de Seguridad, señaló que pese a que "sin lugar a dudas la implementación del sistema SAE fue una mejora bastante significativa en materia de gestión de riesgos y desastres, lamentablemente en el marco de este incendio que afectó a gran parte de nuestras comunidades en Viña del Mar, efectivamente la alarma no entrega mayores indicaciones sobre las formas de evacuación, es bastante simple en el sentido que ordena evacuar, establece un perímetro, pero no existe forma de que las familias puedan ingresar o determinar cuál es el polígono afectado, dónde están las principales vías de evacuación, y eso no solamente es una labor que debe realizar Senapred sino que también nosotros al momento de determinar en el Plan Comunal de Gestión de Desastres, las vías de evacuación porque esas sólo están delimitadas en el plan de Viña en materias de tsunami, pero no en cuanto a incendios forestales o aludes".

Vías de evacuación y polígonos afectados

A su parecer, a raíz de la tragedia en la comuna "el sistema debe tener una modificación respecto de recomendar vías de evacuación, establecer claramente los perímetros para que las personas puedan tomar una decisión durante la emergencia y no lamentar la pérdida de vidas. Es mejorable porque debe incorporar la capacidad de poder clickear la ubicación en la que cada una de las personas sepa dónde es la zona de riesgo, cuál es el polígono de riesgo. Eso se podría traspasar a un mapa que la gente pudiera revisar. Lo otro es que junto con indicar la evacuación, de lugares de referencia: en avenida x evacuar hacia tal lugar", propuso, aclarando que el sistema SAE es gestionado por Senapred, pues los municipios no forman parte de esa red.

"Hay que afinarlo"

Guillermo de la Maza, exdirector de la Onemi regional, explica que el SAE "no existía hace 10 años. Hoy lo tenemos y se ha ido perfeccionando. Por eso se hicieron pruebas en todo Chile por mucho tiempo, y tiene que ver con la cobertura de las antenas, porque esto va a través de antenas de celular. Esos ajustes se fueron produciendo. Tal vez no son del todo exactos y para eventos de esta magnitud, porque hoy sirve para evacuación pot tsunami, donde están las áreas demarcadas en la calle y estamos claros por dónde hay que evacuar, siempre hacia la parte alta, la cota 30 y en el caso de los volcanes también y están indicados, pero para emergencias como las que vivimos este fin de semana ciertamente esto tiene que ser una lección aprendida".

En primer lugar, indicó que "el sistema SAE es útil, pero hay que afinarla, porque los incendios forestales tienen variables que no manejamos, por ejemplo, el viento. Y el viento, junto con la geografía y topografía modela el comportamiento de los incendios. Tiene que especificarse también junto a los sistemas de georreferenciación, para poder demarcar los polígonos. Como no es posible eso, se señalan grandes áreas para que permitan el acceso a vehículos de emergencia y la evacuación, pero las vías de evacuación en caso de incendio forestal pueden estar predeterminadas pero no son exactas, entonces esto se tiene que definir a través de ensayos y ejercicios que acostumbrábamos hacer. Y también la comunidad debe tener su propia planificación territorial del barrio, pues hoy la infraestructura de los barrios no conversa con la seguridad en muchos casos, como los que vimos el fin de semana".

Rol de la comunidad y mejorar soporte técnico

Esto, enfatizó, es un trabajo de la comunidad junto con los organismos técnicos del Estado y los municipios, porque "la comunidad es la que conoce mejor sus territorios... pueden tener vías de evacuación, como ha sucedido en muchos casos, que estén con vehículos. Y también se tiene que aplicar la sensatez, todas las evacuaciones permanentemente y hace muchos años, incluso antes de que apareciera el SAE, recomendaba que en vehículo evacuaran solo las personas con capacidades reducidas, la gente embarada y las guaguas, pero acá toda la gente trató de salvar todo. Se entiende que hay un sacrificio por detrás, y la documentación, los elementos de mayor valor, los recuerdos, los medicamentos de personas en tratamientos crónicos, ése es el valor principal, pero en muchos lugares donde murió la gente dentro de los autos, es una señal clara de que la recomendación debe ser asumida".

De la Maza señala que como país estamos mucho más preparados para evacuar terremotos que para incendios, "y hoy los incendios son de sexta a séptima generación por la violencia con la que se propagan por los factores climáticos que están incididos por el cambio climático. Son mucho más seguido también, porque se ha ido ocupando el territorio hacia donde había vegetación".

Por otro lado, también reconoce que "el incendio fue tan voraz que echó abajo el sistema de telecomunicaciones. Entonces, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tenía que aumentar la capacidad para tener tiempo de reacción en la evacuación, incluso considerando el colapso de sus instalaciones, debe haber un sistema, la tecnología hoy lo puede permitir, tal vez a través de señal satelital, que permita incluir estas imágenes -y eso lo tendrán que ver los organismos técnicos- para que esto tenga un tiempo suficiente para que toda la población en el polígono determinado pueda recibir esa señal. Hay que hacer los ajustes necesarios también para llegar a polígonos más definidos, porque de acuerdo a la ubicación de las antenas, en Placilla, por ejemplo, se reciben las alertas de Laguna Verde. Hay que adecuar este sistema a cómo ha ido creciendo el territorio. Los planes que se hagan deben tener monitores que sean facilitadores de la evacuación, y también practicar un plan de evacuación".

Finalmente, dijo que "hoy se tiene que recuperar el soporte tecnológico para llegar a los polígonos afectados exactamente y mientras no se indique cuáles son las vías de evacuación, hacer el trabajo con las comunidades para ver qué alternativas de evacuación hay, deben estar señalizadas y de acuerdo a las variables que se presenten porque los incendios no son rígidos, sino dinámicos con variables como el viento que no manejamos".

Senapred reconoce problemas técnicos de SAE

Con todo, el director (s) de Senapred Región de Valparaíso, Felipe Estay, dijo que "después de cada emergencia, y como lo vimos con la ayuda internacional, esto ya está catalogado como catástrofe, se realizan análisis de lo ocurrido para hacer mejoras dentro del proceso. El sistema SAE es un sistema de alerta complementario de otros, no es el sistema fundamental, es un complemento al aviso, al trabajo en terreno, y viene potenciando desde 2013. Antiguamente era solamente para sismos y tsunamis, hoy se han incorporado otras variables como remoción en masa, volcanes y los incendios forestales. Tiene limitaciones, obvio que las tiene, pero en ese proceso de evaluación es que se han ido incorporando estas mejoras. Todos los años realizamos pruebas SAE en todo el país, que nos ha permitido robustecer este sistema".

Sobre los problemas de las antenas y torres para ejecutar el sistema, reconoció que "tuvimos dos complicaciones desde el punto técnico por ser tecnología que está asociada a antenas de telefonía o satelital o de internet, con la afectación que sufrieron, obviamente hay una merma en los mensajes, y es algo que tenemos que mejorar coordinadamente con la Subtel. Por otro lado, también está la complicación de lo voraz y complicado de este incendio que dispuso que todos los recursos de la región acudieran pero el incendio fue tan importante que fue difícil llegar a estos sectores con recursos en terreno, pues este sistema SAE es un complemento. Ahí requerimos el trabajo en terreno y también una cultura preventiva de la sociedad".

Añadió: "Una de las limitaciones es que hay que cumplir con ciertos caracteres para enviar el mensaje, porque o sino se duplican o triplican. Pero también hay que tener en claro que los municipios ya tienen identificados como de encuentro o de abastecimiento para Bomberos, y que por lo dinámicos de los incendios también se pueden ver afectados, como lo que ocurrió en Quilpué. Por lo tanto uno puede indicar 'vayan a tal lugar' y el incendio modifica su desplazamiento y puede que tengamos ese lugar con algún peligro. Entonces hay que ser súper cuidadosos, hay que tener distintos puntos de encuentro, son alternativas que estamos evaluando y hay que trabajarlas con los distintos municipios".

Respecto de la investigación que solicitó el Presidente Boric a la UE, mencionó que "para la investigaciones que se requieran trabajar estamos con toda la disposición para entregar los antecedentes que sean necesarios y así esclarecer las dudas y consultas".

