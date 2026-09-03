Punta Arenas tendrá nueva ruta marítima hacia las islas Falkland con primer viaje previsto para noviembre de 2026

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó que la Corporación de Desarrollo de Islas Falkland cerró un contrato con la naviera chilena Easter Island para abrir una segunda ruta hacia al archipiélago, ahora desde la capital de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

En la actualidad, las Falkland tienen a Montevideo como única conexión marítima con Sudamérica, lo que implica una navegación de casi 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, la distancia se acorta a la mitad, con la consiguiente reducción del costo del flete.

Radonich es uno de los impulsores de la ruta marítima a las Falkland/Malvinas, ya que considera que la economía magallánica perdió US$300 millones desde que en 2011, una declaración del Mercosur respaldada por Chile prohibió la recalada de barcos con bandera de esas islas en puertos de los países firmantes del tratado.

El alcalde indicó a El Mercurio que la Corporación de Desarrollo de Islas Falkland ya cerró un contrato con la naviera chilena Easter Island —que hoy cubre la ruta subsidiada entre Valparaíso e Isla de Pascua— y que el primer viaje se realizará en noviembre.

Alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos figuran entre los envíos más apetecidos por los isleños.

Con ese fin, este 28 y 29 de septiembre, una delegación de 25 hombres y mujeres de negocios de las Falkland llegarán a la capital de Magallanes para una rueda con proveedores chilenos. El viaje fue anunciado por el canal de televisión de las islas.

Radonich enfatiza que en las islas hay un poder de compra de US$20 millones anuales, que sería un tónico para la economía y el empleo en Punta Arenas. También descartó algún conflicto con la declaración del Mercosur de 2011, porque el barco tendrá otra bandera.

EASTERN ISLAND

El primer anuncio de esta ruta con las Falkland lo hizo la naviera Easter Island en julio pasado, junto con informar que representantes de la empresa visitaron el archipiélago para mantener una docena de reuniones con empresas locales. Asimismo, en las instancia se realizó una presentación ante los miembros de la cámara de comercio local.

"Existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland. La visita de Easter Island Naviera y la respuesta positiva de la comunidad empresarial de las Islas Falkland demuestran claramente la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto", señaló en esa oportunidad Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de Falkland Islands Development Corporation (FIDC).

La visita de la compañía chilena fue organizada y facilitada por FIDC, lo que se enmarcó en la creciente colaboración de la organización con la Cámara de Comercio Británica en Chile y en las presencias recíprocas de delegaciones comerciales organizadas por FIDC durante los años 2024 y 2025.

Además de aprovechar la visita para determinar el tipo de carga que la comunidad empresarial de las Islas Falkland busca enviar a través de Chile, según Easter Island Naviera, la empresa también aprovechó la oportunidad para analizar opciones de exportación de materiales a Chile, incluyendo chatarra.

PURANOTICIA