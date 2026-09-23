Aduana de Iquique incautó más de 36 kilos de drogas durante las Fiestas Patrias

Durante el fin de semana de Fiestas Patrias, la Aduana de Iquique realizó seis procedimientos que permitieron incautar más de 36 kilos de distintas drogas, en controles efectuados en puntos de control y el Aeropuerto Internacional Diego Aracena.

Los procedimientos permitieron detectar 31 kilos de marihuana, casi 3 kilos de pasta base, dos kilos de clorhidrato de cocaína y 595 gramos de éxtasis.

Uno de los procedimientos se registró en el Complejo Fronterizo Colchane, donde la revisión mediante máquina de rayos X permitió detectar una anomalía en una mochila de una viajera de nacionalidad boliviana.

La inspección posterior estableció que el equipaje tenía un doble fondo que ocultaba un paquete con 993 gramos de pasta base. La prueba de orientación fue realizada mediante un analizador de partículas.

En el sector de El Loa, en tanto, funcionarios del Subdepartamento de Drogas detectaron un saco negro abandonado que contenía 30 paquetes con 31,2 kilos de marihuana. Al no poder establecerse quién era su propietario, el procedimiento quedó registrado como hallazgo. La sustancia fue sometida a una prueba de orientación que arrojó resultado positivo para marihuana.

Otro hallazgo se produjo en Quillagua, donde durante la fiscalización de un bus fue detectada una bolsa en el interior del basurero del baño. En su interior había 60 ovoides con 655 gramos de pasta base.

También en Quillagua, funcionarios detectaron 798 pastillas de distintos colores y formas ocultas al interior del basurero del baño de un bus. Tres de ellas fueron sometidas a una prueba de orientación mediante tecnología Trunarc, que arrojó resultado positivo para MDMA o éxtasis, con un peso total de 595 gramos.

En otro caso, ocurrido en la Avanzada de Quillagua, una pasajera boliviana fue seleccionada luego de que la máquina de Rayos X detectara una imagen anómala en su mochila. La revisión permitió encontrar un doble fondo con 1.020 gramos de clorhidrato de cocaína.

La pasajera manifestó además transportar otros tres paquetes adosados a su cuerpo, que contenían 1.035 gramos de cocaína base. En total, este procedimiento permitió incautar 2,055 kilos de droga.

Finalmente, en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena, y en un procedimiento conjunto, funcionarios del Subdepartamento de Drogas concurrieron a fiscalizar a un pasajero chileno, que viajaba desde Iquique con destino a la región del Biobío, a partir de una alerta emanada desde la Dirección General de Aeronáutica Civil.

La revisión permitió detectar un paquete oculto en la zona abdominal, sujeto por la pretina del pantalón, con 1.048 gramos de clorhidrato de cocaína. La sustancia fue sometida a una prueba de orientación mediante un analizador de partículas.

Los antecedentes, las personas detenidas y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición de los organismos competentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

PURANOTICIA