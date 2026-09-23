Declaran culpable a Andrés Sutar por el femicidio de la infuencer Javiera Jiménez en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral Penal de Antofagasta declaró culpable a Andrés Sutar Araya, acusado como autor del femicidio de su expareja, la influencer Javiera Jiménez.

La Fiscalía pide una pena de presidio perpetuo calificado, esto es, un mínimo de 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penal. La sentencia se conocerá el 5 de octubre próximo.

De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público, la madrugada del 26 de agosto de 2022, el imputado llegó a la ciudad de Antofagasta a bordo de una camioneta proveniente de Calama con el objetivo de reunirse con la víctima, quien se encontraba alojando en casa de una amiga. Todo esto, precedido de una fuerte discusión vía mensajes escritos y audios de WhatsApp por la tardanza en llegar a buscarla.

Al arribar al domicilio, la víctima abordó la camioneta del acusado para luego recorrer juntos distintos sectores de la ciudad, internándose posteriormente por caminos despoblados y desérticos cercanos a la ruta B-400.

En ese lugar ambos sostuvieron una discusión, durante la cual el imputado le dio muerte y posteriormente incineró su cuerpo, para luego enterrar los restos, cubriendo el lugar con rocas de gran tamaño.

El sujeto fue detenido en Bolivia en enero de 2024 y trasladado a nuestro país. Días más tarde, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) logró ubicar los restos de la víctima en un punto próximo a la ruta B-400.

La Fiscalía de Antofagasta presentó ante el tribunal un total de 20 testigos civiles y de la PDI, además de 7 peritos en diversas especialidades, entre otros elementos.

Cabe señalar que Sutar Araya ya está cumpliendo una condena de 16 años de presidio como autor de dos robos con violencia e intimidación, por lo que, de ser condenado por el femicidio de Javiera Jiménez, la pena por este crimen recién comenzará una vez terminada la primera condena.

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