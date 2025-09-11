Puerto Varas: Remueven a fiscal de su cargo tras ser descubierta saliendo del país en dos ocasiones con licencia médica

La fiscal de Puerto Varas, Lorena Meza, fue removida de su cargo por orden del Ministerio Público, tras una investigación en su contra por el mal uso de licencias médicas.

La decisión, informada por Radio Bío Bío, se basa en la comprobación de que la persecutora salió del país en dos oportunidades mientras se encontraba con reposo médico.

Lorena Meza había sido suspendida de sus funciones desde junio de este año, a la espera del resultado de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Oriente.

Según el reporte, fue el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien firmó la documentación que confirma la remoción de la fiscal.

La exfiscal es hija del expresidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jaime Meza Sáez, y esposa del exfiscal Marcello Sambucetti, quien renunció a su cargo en medio de una investigación por el polémico Caso Convenios.

PURANOTICIA