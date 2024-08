Proyecto «Valle Verde»: 68 escrituras de viviendas fueron entregadas a vecinos de Santa María

68 familias de la comuna de Santa María, al interior de la región de Valparaíso, recibieron las escrituras que los acreditan oficialmente como propietarios de sus nuevos hogares en el proyecto «Valle Verde», que ejecutó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este nuevo barrio se enmarca en el Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, bajo la modalidad de Construcción en Nuevos Terrenos, y consideró junto con las viviendas de un piso de 44,29 metros cuadrados (64), de 54,53 metros cuadrados (1) y de 65,09 metros cuadrados (3), obras de urbanización tales como pavimentación y áreas verdes con juegos infantiles y mobiliario urbano.

El director regional de Serviu, Rodrigo Uribe, señaló que "estamos muy satisfechos porque las viviendas tienen una pertinencia del ámbito territorial para un comité que, además, lo pasó mal en su minuto, pero a quienes hace menos de nueve meses les entregamos las viviendas y hoy día estamos entregando las escrituras que los convierten en propietarios. Así es que estamos muy satisfechos y también con buenas noticias en Santa María, donde hemos anunciado también que estamos evaluando un terreno para un nuevo proyecto habitacional”.

El alcalde de Santa María, Manuel León, comentó que "en Santa María tenemos una gran inversión, de miles de millones de pesos, donde tenemos el Boulevard Latorre que es un espacio público, tenemos el mejoramiento de todos los departamentos, todas las copropiedades de Villa Los Aromos cuarta etapa y sus alrededores, que es mediante (el programa) Quiero Mi Barrio y con financiamiento también DS27. Tenemos varios proyectos DS27 de sedes, multicancha y, por supuesto, agradecer el terreno que ha anunciado el director y que estamos muy contentos porque, a lo menos, a tres comités habitacionales de la comuna se les va a dar solución”.

Finalmente, el presidente del Comité Habitacional Valle Verde, Víctor Espíndola, sostuvo que "con la entrega de las escrituras se cumple un sueño en el sentido de que ya somos propietarios realmente de las viviendas. En general, la vivienda ha cumplido con todas las expectativas, no hemos tenido problemas con el temporal, con todo, ni un problema, y lo otro gracias al esfuerzo, lógicamente de todas las autoridades”.

Cabe hacer presente que el proyecto en cuestión tuvo un costo de 2 mil 200 millones de pesos y comenzó sus obras en octubre del año 2021.

PURANOTICIA