Proyecto de nueva cárcel "El Arenal" en Copiapó avanza: inversión superará los US$300 millones y entraría en operación el 2031

El Ministerio de Obras Públicas efectuó la apertura de la oferta económica presentada por Constructora San José para la construcción y operación del proyecto Cárcel El Arenal de Copiapó, mandatado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El proyecto considera una inversión de UF 7.120.300 (US$300 millones aproximadamente). La obra aportará una superficie de 76.600 m² al sistema carcelario nacional para albergar a 2.160 personas privadas de libertad.

La oferta de la empresa Constructora San José fue de UF 500.264 como Subsidio Fijo a la Construcción (SFC) de la infraestructura y de UF 207.999 como Subsidio Fijo a la Operación (SFO).

Con esta apertura se avanza en la adjudicación del proyecto, cuya recepción de ofertas técnicas y económicas se efectuó el 29 de julio, lo que permitiría iniciar las obras en 2028 y entrar en operaciones en 2031.

Durante la fase de construcción el proyecto generaría alrededor de 500 empleos promedio mensuales, contribuyendo además a la dinamización de la economía local en la Región de Atacama.

El director general de Concesiones (s), Claudio Soto, destacó el aporte del sistema para enfrentar el creciente aumento de la población penal en nuestro país.

"Dentro de los ejes de trabajo de la Dirección se encuentran los proyectos de la cartera de seguridad, lo que se traduce en los próximos llamados a licitación de la ampliación y mejoramiento del Establecimiento Penitenciario Santiago 1 el último trimestre de 2025; el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Calama y la Segunda Concesión Centro de Justicia de Santiago, ambas en el primer trimestre de 2026", señaló.

"Asimismo, a comienzos de este año se inició la operación de la Cárcel de Talca. Estamos convencidos que a través de la alianza público-privada se acelera la inversión y la ejecución de infraestructura penitenciaria", precisó la autoridad.

La cárcel El Arenal de Copiapó será construida en un terreno fiscal, ubicado a unos 40 kilómetros al norponiente de Copiapó y a 12 kilómetros del Aeropuerto Desierto de Atacama, y mejorará las condiciones de habitabilidad y reinserción social, a través de infraestructura moderna, segura y con altos estándares de funcionamiento.

La futura concesión tendrá un plazo de operación de 20 años una vez finalizada la construcción e incluye la conservación y operación del nuevo establecimiento penitenciario, con 15 módulos de reclusión, que prestará servicios como alimentación, salud y apoyo a la reinserción social.

El establecimiento contará con una unidad de salud penal, escuela para reclusos, talleres industriales, áreas deportivas, una central de producción de alimentos, sistema de generación fotovoltaica y de tratamiento de aguas, áreas administrativas y espacios adecuados para los cerca de 600 funcionarios de Gendarmería que trabajarán en el lugar.

PURANOTICIA