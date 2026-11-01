Prisión preventiva por femicidio de joven colombiana en Antofagasta

El trabajo especializado de equipos de la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, condujo a la detención de un sujeto de 31 años, imputado por la muerte de una joven de 23, de nacionalidad colombiana, cuyo cuerpo fue encontrado en Portezuelo.

Durante este sábado, el sujeto fue formalizado por el delito de femicidio no íntimo, figura penal que castiga al hombre que asesina a una mujer en razón de su género, sin que haya existido una relación conyugal, de convivencia ni un vínculo sentimental o sexual previo.

Según antecedentes recopilados durante de la investigación, el imputado de nacionalidad chilena trasladó a la víctima en un furgón hasta el kilómetro 1.368 de la Ruta 5, sector Portezuelo, donde le dio muerte y ocultó su cuerpo, el cual fue posteriormente encontrado por terceros.

Tras una serie de diligencias y trabajo especializado a cargo de OS9, Labocar, Servicio Médico Legal y el equipo ECOH, fue posible ubicar el vehículo empleado en los desplazamientos y, a continuación, establecer la identidad del sospechoso.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad. Además, el tribunal dio un plazo inicial de 120 días para el cierre de la investigación.

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