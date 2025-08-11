Prisión preventiva para tres personas en el marco de investigación que permitió incautar más de 20 kilos de ketamina en Arica

Tres sujetos, dos hombres de nacionalidad peruana y una mujer chilena, quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el marco de una investigación que permitió incautar más de 20 kilos de ketamina.

Según los antecedentes del caso, la indagatoria encabezada por la Fiscalía junto a la sección OS7 de Carabineros, se inició el pasado jueves luego que personal del Servicio Nacional de Aduanas detectara en el complejo fronterizo de Chacalluta a un conductor peruano que intentaba ingresar a Chile 5 kilos 850 gramos de ketamina, que estaban ocultos al interior de un extintor en el maletero del vehículo que conducía.

Ante esta situación, se dispuso que efectivos del OS7 continuaran con las diligencias. Es así como en la madrugada del viernes, personal policial ingresó a un domicilio de calle Esteban Ríos, donde se incautó otros 15 kilos 205 gramos de ketamina oculta en cilindros de extintores.

Además, se encontraron diversos medicamentos y sustancias químicas controladas, como tetracloruro de carbono, ampollas de testosterona, de drostanolonapropionato y frascos de somatropina, entre otros.

En el lugar, se detuvo a la dueña de casa y posteriormente a quien coordinó toda la operación. Los tres imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes, quedando todos bajo la máxima medida cautelar.

