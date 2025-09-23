Prisión preventiva para sujeto que le pegó una patada en la cabeza a su hijo de un año en Cañete

El Juzgado de Garantía de Cañete dejó este martes sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Maicol William Celedón Cid, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de lesiones menos graves y amenazas simples, en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y el delito frustrado de parricidio. Ilícitos perpetrados la mañana del lunes, cuando agredió con una patada en la cabeza a su hijo de un año y cuatro meses.

En la audiencia de formalización, el magistrado Cristián Rosenberg de la Fuente ordenó el ingreso en prisión de Celedón Cid por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 10:55 horas del 22 de septiembre de 2025, en un domicilio ubicado en la comuna de Cañete, Celedón Cid agredió a su expareja, quien tenía en brazos al hijo en común, de un año y cuatro meses. Producto de los golpes, la mujer resultó con heridas leves en su cara y brazos, mientras que el lactante recibió una patada en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano que actualmente lo mantiene hospitalizado y en riesgo vital.

Luego el imputado amenazó de muerte a la mujer y fue a buscar un cuchillo, pero no logró agredirla gracias a la intervención de su madre.

PURANOTICIA